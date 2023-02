Este fin de semana trascendió la noticia de la muerte del actor norteamericano Austin Majors de 27 años en la noche del domingo, según relató su hermana menor Keli Raglin en su cuenta de Instagram.

"Mi hermano mayor, Austin, se ha ido. Murió anoche. Es tan surrealista aún para me. Él tenía 27 años y mucha vida por vivir", fue el sentido mensaje de la hermana de Austin Majors.

Una vez se conoció la noticia, el sitio web de Estados Unidos TMZ publicó que las causas de la muerte del joven actor aún están en proceso de investigación y las circunstancias de su deceso aún se desconocen.

Murió el actor de NYPD Blue, Austin Majors, en extrañas circunstancias: "Es tan surrealista".

Al momento de la muerte, el actor se encontraba en una refugio para personas sin hogar en Los Ángeles. No se descarta que el móvil haya sido víctima de una asesinato, pero, según la fuente, “pudo haber ingerido una cantidad fatal de fentanilo".

La vida de Austin Majors en la TV

Austin Major fue un reconocido actor infantil que saltó a la fama en Estados Unidos y el mundo por su participación en la serie de los 90, NYPD Blue, con su papel de Theo Sipowicz.

Su interpretación lo hizo ganador en el 2002 del premio Young Artist Award por mejor actuación en NYPD Blue. También estuvo nominado a Mejor actuación en Voice Over Role, gracias a su trabajo en Treasure Planet.

Austin Majors trabajó también en proyectos de televisión como: An Accidental Christmas, Volare y According to Jim.

Para el momento del cierre y publicación de esta nota, su hermana Keli Raglin no respondió aún a las nuestras preguntas para intentar aclarar qué hacía Austin Majors en el refugio para personas sin hogar sobre las causas de su muerte.

