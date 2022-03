Murió la cantante Traci Braxton

Traci Braxton falleció a los 50 años tras luchar contra una grave enfermedad. La noticia de su partida la dio su hermana Toni Braxton a través de sus redes.

"Con gran pesar les informamos del fallecimiento de nuestra hermana, Traci. No hace falta decir que era una luz brillante, una hija maravillosa, una hermana increíble, una madre cariñosa, esposa, abuela y una respetada artista. La echaremos mucho de menos". Así comenzaba el comunicado que publicó Toni Braxton en representación de su familia. Y continuó: "Traci falleció esta mañana mientras nevaba, nuestro ángel es ahora un copo de nieve. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras planeamos enviarla a casa con amor, celebrando su vida. Somos una familia para siempre".

Por otra parte, Kevin Surratt, el marido de Traci Braxton, confirmó la noticia de su muerte mediante otro comunicado que le envió exclusivamente a People. "Hemos llegado a un momento en el que debemos informar al público de que después de un año de someterse en privado a una serie de tratamientos para el cáncer de esófago nuestra querida Traci Braxton ha pasado a la gloria", escribió Kevin Surratt.

Cliff Jones, quien fue su manager, también expresó su tristeza y lo hizo en las propias redes de la artista: "De todas las personas a las que he dirigido, Traci era una de las que me dirigía a mí; ella siempre manejaba toda la situación, armamos un plan para que se convirtiera en artista, en empresaria, en actriz y lo hizo todo... lo hizo todo. Cuando la gente decía que no era capaz de hacer un álbum, hizo dos, la gente decía que no haría películas, hizo todo lo que dijo que quería lograr, y no fue por mí sino por su equipo", escribió Cliff Jones. Y agregó: "Siempre filántropa, la he visto dar lo último a quien lo necesita. Entre lo obvio de una gran madre, esposa, hermana, amiga... esa es la Traci que queremos que la gente recuerde"