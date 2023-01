Murió Lisa Loring, la primera actriz en interpretar a Merlina en la serie Los locos Addams

Este sábado, Lisa Loring falleció a los 64 años, según informó el medio The Hollywood Reporter. La actriz fue quien interpretó al personaje de Merlina en la primera versión de la emblemática serie televisiva, Los Locos Addams.

Según su hija, Vanessa Foumberg, la artista falleció en Burbank -California-, en el Centro Médico Providence St. Joseph por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta.

Con una gran tristeza informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta”, contó en sus redes sociales, la actriz, Laurie Jacobson. Además señaló que estuvo con soporte vital durante 3 días pero que su familia tomó la “difícil decisión” de quitárselo.

Por otro lado, la misma vocera, agregó: “Formará parte del tejido de la cultura pop y de nuestros corazones, siempre como Merlina Addams. Su legado en el mundo del entretenimiento es enorme. Hermosa, amable, una madre amorosa”.

“Una gran cantidad de humor, afecto y amor que permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo”, manifestó Jacobson. “Descansa en paz, Lisa. Maldita seas... fuiste muy divertida”, concluyó la actriz.

Es importante resaltar que Lisa Loring tomó notoriedad por darle vida a Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó al mismo personaje en la película para la televisión realizada de 1977 titulada “Halloween with the New Addams Family” y tuvo un papel en la telenovela “As the World Turns”, según el medio.

Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que volvió a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien hizo viral el famoso baile de Lisa Loring.