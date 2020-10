Nacha Guevara cumplió 80 años y reveló todos sus secretos

Nacha Guevara está cumpliendo 80 años, y sus secretos de vida son la envidia de todo el mundo. "¿Cómo hacés para estar espléndida y tranquilita?", le preguntó hace un par de días, Ángel de Brito

Entre risas, Nacha reveló sus secretitos: "Me cuido hace mucho y tengo buena genética. Soy vegetariana hace 50 años y me he cuidado mucho en todos los sentidos. Pero tengo mis debilidades, como todos los seres humanos. Y vos sabés cuáles son...".

"La pizza...", contó Ángel. A lo que la reconocida actriz le dio la razón. "Sí, y este fin de semana que pasó estuve atacada. Fui al supermercado y compré un montón de porquerías... Galletitas de esta y de la otra, me di una panzada... No me la daba hace años, me asusté", aseguró.

También el periodista le preguntó sobre la edad y los años: "el cambio de década, el número redondo". "Sí, significa. Es una creencia, la de la década... Yo no quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien e irme cuando sea correcto. No hay nada mejor que irse a tiempo por uno y por quienes lo rodean a uno. Hay que saber irse y prepararlo", sumó.

En ese punto, Jey Mammon, con humor, le dijo: "Nos vas a enterrar a todos". "No, no quiero...", finalizó.