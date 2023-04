Recién llegado del Uruguay y en compañía de su padre, Rodo, el finalista de Gran Hermano, Nacho Castañares, fue claro al darle un orden a sus prioridades y contó en LAM las razones que lo llevan a rechazar una propuesta de Marcelo Tinelli para participar en El Bailando 2023.

Desde el móvil con Santiago, cronista y productor de LAM, Nacho Castañares respondió a la pregunta si va a estar o no en el Bailando con Marcelo Tinelli y sí ya lo llamaron.

"No, no, creo que no. Estoy buscando otras cosas más en lo digital. Me gusta un poco más lo todo lo que Twitch, todo lo que son esas cosas y me parece que voy más por ahí que por otro lado", comentó Nacho.

Nacho de Gran Hermano.

El ex Gran Hermano remarcó que la propuesta de Marcelo Tinelli por ahora no le interesa, pero no descartó que más adelante la pueda aceptar.

"¿Vos no tenés ganas?", preguntó Santiago. "Sí, la verdad que es más que yo, es algo que bueno, más adelante capaz nunca sé, pero ahora mismo estoy enfocado en otro lado", aseveró Nacho

Sobre recibir formalmente una propuesta o llamada de parte de Marcelo Tinelli, Nacho remarcó que prefiere que no lo llamen: "Pero prefiero que no... Obviamente agradezco un montón la propuesta y todo, pero te dije, recién salí y fueron meses bastante difíciles, empezarles a la familia y todo, entonces, descansar un poco y poner la meta en otro lado". agregó Nacho, coincidiendo con Santiago en la frase: "No hace falta que nos juntemos".

Nacho Castañares contó cómo vive ahora su vida que es reconocido en la calle

"Es muy linda, muy divertida. Me estoy divirtiendo un montón. Me encanta que venga la gente, por suerte y es bastante confortable que la gente reciba esa forma en todos lados, así que estoy muy contento", agregó el ex Gran Hermano.

Ante la comparación que hizo Moria Casán, donde dijo que los Gran Hermano eran como Hámster en una pecera y que el estar afuera no les garantiza el éxito. Nacho que estaba de acuerdo con ella.

Nacho Castañares.

" Sí, obvio, obvio, lo que te da Gran Hermano, que es un juego, que vos salías y tenés que enfrentar vida real, y bueno, cada uno sabe que hacer con su vida y cada uno sabe a dónde después quiere dirigirse y qué hacer con con las puertas que te Gran Hermano", concluyó Nacho Castañares.

