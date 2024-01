Hace algunas horas, desde la cuenta de LAM se reveló que Nacho Castañares está actualmente en una relación con una tiktoker. A raíz de esta noticia, el programa decidió buscar la palabra del influencer para obtener más detalles sobre su nuevo romance con Angels Rocío.

Revelaron quién es la nueva novia de Nacho Castañares

Nacho Castañares reveló detalles sobre su nueva novia, Angels Rocío

Anteriormente, el ex participante de Gran Hermano había estado en una relación con su compañera de reality, Lucila "La Tora" Villar. Sin embargo, tras la confirmación de la conductora sobre su romance con el cantante BM, Nacho también comenzó a salir con una tiktoker.

Salió a la luz la foto de Nacho Castañares con su nueva novia

Los reporteros de LAM buscaron a Nacho para preguntarle sobre su estado emocional y su reciente relación. "¿Estás bien del corazón?", le consultó Pepe Ochoa, a lo que el conductor del streaming respondió rápidamente: "Bien, bien".

Angels Rocío, la nueva novia de Nacho

Luego, el periodista indagó sobre su situación sentimental, preguntando si estaba ocupado, a lo que Nacho respondió: "No, no, tranqui". Posteriormente, le consultaron sobre la identidad de la joven con la que está saliendo, aunque aclaró que no sabe si están saliendo, ella es "muy buena piba".

"Es una chica que conocí hace un tiempo... nos conocimos por redes. Yo la conocí por Tiktok, una vez me apareció. Después nos vimos por primera vez en un boliche y buena onda", explicó Nacho Castañares. Aclaró que, si bien coincidieron en la costa y comparten un grupo de amigos en común, no están oficialmente de novios.

AF.