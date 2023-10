La relación de Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, una de las parejas más queridas por los seguidores de “Gran Hermano”, llegó a su fin recientemente, dejando a muchos en la incertidumbre sobre los motivos detrás de su separación.

Pese a que ambos informaron la noticia en conjunto a través de sus redes, ahora Nacho Castañares decidió romper el silencio y aclarar la razón detrás de esta decisión.

En una entrevista con el programa "Mañanísima", conducido por Carmen Barbieri, el exparticipante de Gran Hermano fue cuestionado sobre si la exposición y el trabajo en medios habían influido en la ruptura de la relación.

La razón por la que Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar terminaron

Ante las consultas en el programa de Carmen Barbieri, Nacho respondió de manera tajante, asegurando que el trabajo en conjunto no fue la causa de la ruptura. "No, en el trabajo sentimos que somos re compinches, nos acompañamos", aclaró.

Barbieri siguió indagando, preguntando por qué decidieron separarse si el trabajo no era el problema. Nacho explicó: "Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe"

La conductora continuó buscando detalles sobre lo que pudo haber sucedido, argumentando que, por lo general, las parejas no se separan a menos que haya algún motivo subyacente. Pero Nacho reiteró su posición: "Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos".

