Nació Amelia, la hija de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Chechu Bonelli anunció la feliz noticia del nacimiento de su tercera hija junto a su esposo, Darío Cvitanhich. "Welcome Amelia Cvitanich Bonelli!!!", escribió la modelo junto a un emotivo video de la llegada de la bebé.

"Pensar que tenía fecha para el 1 de enero como el día en el que había nacido el nono Juan Carlos. Me acuerdo que cuando le conté a papá la fecha probable de parto me dijo: 'me va sacar el protagonismo de cumple' jajaja", agregó la conductora dejando en evidencia que la niña llegó antes de lo imaginado.

La publicación de Chechu cuando anunció su embarazo.

Como si eso fuera poco, la esposa de Cvitanich contó un curioso pedido que le hizo una de sus hijas a su hermanita antes de que nazca: "Sabías que también tu hermana Carmela cuando te hablaba en la panza, te pedía que no nacieras el 20 porque ese era su dia! Fuiste tan buena y prolija hija que elegiste vos el propio día de tu nacimiento sin opacar a los demás".

Chechu Bonelli detalló cómo fue la llegada de Amelia

Con respecto a cómo fue la llegada de su tercera hija, Chechu expresó: "El día en el que la Selección nos regaló la alegría de pasar a una final del mundo ya me sentía mal físicamente, de madrugada los dolores se intensificaron y fue así como terminamos en la guardia: 'Si en unas dos horas dilatás un poco más, te dejamos internada' me dijo la doctora".

"Desde las 2 am hasta las 18.50 del 14-12-22 hicimos un laburo impecable en equipo hija. Este año fue durísimo para mí y sin embargo siento que vos fuiste la encargada de traer magia y abrirme los ojos para entender que nada es perfecto y que nadie está excento de nada", añadió la modelo.

Para terminar, Chechu le dedicó unas palabras a la pequeña Amelia: "Trajiste más amor a esta familia que te ama con locura!!! Gracias hija por todo lo que me enseñaste desde la panza y por todo lo que te queda aún por enseñarme! Arranquemos con esta aventura de a 5 !!! Ahora los números impares me gustan más! Y ya que estás acá tráete la copa".