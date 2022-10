Nació el segundo hijo de la actriz estadounidense Mandy Moore. La famosa celebridad internacional compartió las fotos familiares de su bebé recién nacido en las que se les puede apreciar su delicado rostro.

"¡Ozzie está aquí! Oscar Bennett Goldsmith llegó un poco tarde pero con mucho aplomo (y una entrega más fácil/rápida que su hermano mayor, para deleite de sus padres)", escribió Mandy Moore en su tierno posteo.

Nació el segundo hijo de Mandy Moore, la actriz de This is us: "Ozzie está aquí".

La protagonista de la serie coral, This Is Us, agregó en a su publicación las siguientes palabras: "Cada adagio es verdadero: nuestros corazones se han duplicado en tamaño y la inmediatez del amor es asombrosa. ¡Él está más allá de las palabras y estamos muy agradecidos por nuestra familia de cuatro!".

La actriz y su esposo, el cantante Taylor Goldsmith, unificaron su saludo en redes sociales y presentaron oficialmente a su pequeño y recién nacido bebé. Oscar u Ozzie, como ya lo llamaron de cariño, llegó para integrar la familia que los dos famosos construyen junto a su hijo August Harrison Goldsmith de 20 meses.

La historia de amor de Mandy Moore y Taylor Goldsmith

Mandy Moore conoció a Taylor Goldsmith gracias a la música a su gusto musical. Casualidad o causalidad, eso solo lo sabe la vida. Lo cierto de su historia de amor es que la actriz escuchó a Taylor en la radio, buscó en iTunes, luego, al darse cuenta de que su banda Dawes iba a sacar un nuevo álbum, lo empezó a rastrear.

Una vez salió el material musical All Your Favorite Bands, en el año 2015 la actriz subió una foto en Instagram con la foto de la portada del álbum y aún, cuando no existía ese año la etiqueta en la red social, Taylor dio con la publicación y así empezaron a hablar a la distancia. "Al otro día, él se iba en un tour por seis semanas, y en ese momento nos conocimos más y comenzamos a enamorarnos", publicó Univisión.

"La música es una parte tan grande de nuestras vidas, y tuvimos mucha suerte de tener a todos nuestros amigos tocando con nosotros", agregó Mandy Moore sobre su relación con su esposo Taylor Goldsmith. La famosa pareja consolida con mucho amor a su familia ya ahora tienen dos hijos.