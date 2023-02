Nació Tao, el primer hijo de Calu Rivero y Aíto De la Rúa

Calu Rivero y Aíto De la Rúa fueron papás por primera vez y este miércoles nació Tao, su primer hijo.

La noticia la confirmó Laura Ubfal en Intrusos donde anunció la buena nueva en pleno aire del ciclo. "Fue parto, natural, hermoso", contó la periodista.

Horas antes de la llegada del niño, Calu Rivero y Aíto compartieron una particular sesión de fotos donde la actriz mostró su enorme panza.

"In the flow of nature", escribió la morocha en esta serie de imágenes que significa "en el flujo de la naturaleza", rápidamente los 950 mil seguidores de Rivero comenzaron a expresar muestras de afecto.

Calu Rivero posó junto a Aíto De la Rúa momentos previos a dar a luz

Días atrás, Calu Rivero reveló también el nombre del pequeño que tiene un particular significado: “el camino de la vida” y es de origen chino y es el más tradicional en ese país.

Cómo empezó la relación entre Calu Rivero y Aito de la Rúa

La relación entre Calu Rivero y Fernando de la Rúa comenzó hace 13 años, en 2008, cuando se los vinculó por primera vez. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, decía por entonces Rivero quien fue la encargada de confirmar el vínculo con Aíto.

Tiempo después se conocía que la dupla había decidido romper, aunque nunca trascendieron los motivos de este alejamiento, y mientras ella se dedicó de lleno a la actuación y al mundo de la moda; él, por su parte, viajó por el mundo y se interesó de lleno en la investigación de los hongos alucinógenos y cómo la ciencia puede aprovechar sus componentes en materia de salud, cuestión que suele reportar en sus redes sociales.