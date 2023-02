Calu Rivero y Aíto de la Rúa comparten imágenes momentos antes de dar a luz

Calu Rivero desde que dio a conocer que estaba esperando un hijo junto a su pareja Aíto de la Rúa fue compartiendo en sus redes sociales distintas imágenes y expresiones respecto de este momento tan especial.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa posan felices

La actriz dio a conocer el sexo, luego fue mostrando distintas etapas de la decoración de la habitación del bebé, además la pareja decidió que el nacimiento sea mediante la modalidad d parto respetado y en los últimos días se conoció que el pequeño se llamará Tao.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa llamarán a su hijo Tao

Calu Rivero y Aíto, uno de los hijos del expresidente de la Nación, Fernando De la Rúa e Inés Pertiné, en las últimas horas compartieron imágenes de lo que pueden ser los momentos previos al parto que será con la mínima intervención de obstetras y parteras.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa esperan su primer hijo bajo parto respetado

En la secuencia de fotos que compartieron desde la cuenta de la actriz se ve a Calu y a Aíto muy felices y se escribió: "In the flow of nature", que significa "en el flujo de la naturaleza", rápidamente los 950 mil seguidores de Rivero comenzaron a expresar muestras de afecto.

