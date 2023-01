Gran Hermano está llegando al final y los participantes van mostrando sus últimas cartas en el juego. Este domingo viviremos una nueva Gala de Eliminación, en una placa que dio que hablar porque Marcos y Romina, quienes eran los líderes, salvaron a Ariel.

La placa la conforman Agustín, La Tora y Daniela. La de Moreno tiene chances de quedar eliminada por eso Nadia Epstein habló sobre esa posibilidad. En el programa de los Ex Gran Hermano, la ex participante se refirió a la era "Venganiela": “Primero todo lo que iba a hacer no lo hizo, fue consecuencia de todo lo que fue sucediendo en la casa”.

“¡Basta de ponerle a Daniela la gran jugadora porque no sucedió en ningún momento! ¿Qué tiene que hacer Daniela ahí adentro? ¡Ya afuera!”, se enojó cuando trataron a Daniela de buena jugadora.

“Me parece que sería ideal que se vaya Daniela porque afuera la esperan Coti, el Conejo, Thiago, tiene unos debates con todos sus compañeros que la hacen más fuerte afuera que adentro”, cerró Nadia.

EF.