Nadia Epstein atacó a Marcos de Gran Hermano: "A los tibios los vomita Dios"

Nadia Epstein será recordada como una de las participantes más odiadas de Gran Hermano. La villana de la temporada 2007 alcanzó una alta popularidad y pese a que no ganó, su rivalidad con Marianela Mirra, la hizo ser reconocida en todo el país. En la actualidad participa en el debate de los viernes donde deja sus filosas críticas.

No obstante, durante una entrevista en Por si a las moscas, de La Once Diez, Nadia criticó de manera contundente y sin piedad a la personalidad y estrategia de juego de Marcos Ginocchio, uno de los participantes favoritos de Gran Hermano 2022. La ex hermanita calificó al oriundo de Salta como “un tibio que vomita Dios”.

Para Nadia, Marcos es un "tibio".

“A los tibios los vomita Dios. Nadie en la vida normal no opina de nada, no se confronta con nadie, no expresa nada. Creo que no es real eso que muestra, creo que él tiene una personalidad con mucha templanza y eso lo ayuda a no tener problemas con nadie en la casa y escapar de la placa”, apuntó Nadia Epstein.

Seguidamente, Nadia defendió el juego de Coti y la catalogó como una estratega y gran jugadora. Es importante mencionar que la correntina en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por la audiencia por haber traicionado a su grupo de amigas dentro del juego. Asimismo, durante la edición de este lunes se vio notablemente afectada por el reingreso de Daniela, La Tora y Agustín.

Con cuántos votos fue eliminada Nadia Epstein de Gran Hermano

Nadia Epstein pasó a la historia de Gran Hermano por ganarse el repudio de toda la audiencia. Participó en el año 2007, en una edición muy exitosa para Telefe, animado por Jorge Rial. Su rivalidad con Marianela Mirra le costó su estadía en la casa más famosa. En total tuvo 55 días dentro del recinto y fue la octava eliminada del show con un total del 91,9% de los votos, convirtiéndose en la más votada en la historia del programa en Argentina y además, entró en en el ranking mundial en el puesto 19.