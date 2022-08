Nai Awada le aclaró a su padre que no seguirá sus pasos: "No esperes más"

Es de público conocimiento que Alejandro Awada es uno de los actores más reconocidos y respetados del país, por lo que muchos creyeron que cuando su hija, Nai Awada se hizo visible en los medios, seguiría los pasos de su papá. Sin embargo, ella tenía otros planes.

En diálogo con "Pronto", Nai Awada se expresó al respecto: "Tuve una charla sincera con mi papá y le dije: 'Pa, no esperes más que sea una actriz del San Martín porque no apunto a eso. Te amo con toda mi alma, pero tenemos carreras completamente distintas'.

Alejandro y Nai Awada.

"A mí me encanta cuando a él lo paran en la calle y le dicen: ´Ay, el papá de Nai´. A mí me gusta mucho la tele y trabajar para la gente", agregó la influencer. A pesar de que estudió con Julio Chávez, la instagramer aseguró que le tuvo que aclarar a Alejandro Awada: "A mí me encanta ser mediática, papá".

Con respecto a cuál fue la reacción del actor cuando ella le planteó cuál era su camino, Nai sentenció: "Lo tuvo que entender, aunque al comienzo me veía en 'LAM' matándome con uno o con otro y no entendía. Hasta que le expliqué que era un juego y hoy ya lo aceptó. Amo la tele en vivo, a él eso no le copa tanto y está perfecto. Lo más lindo es que elijamos cosas distintas porque para actor recontra zarpado y serio está él".

Nai y Alejandro Awada en una ficción de la TV Pública.

Nai Awada reveló cómo sigue la salud de Alejandro

La salud de Alejandro Awada preocupó mucho a los admiradores de su talento. "Estuve con una anemia, desnutrición importante y una neumonía galopante", reveló en su momento el actor. Por lo que Nai Awada se refirió a su estado de salud actual.

"Pasamos momentos medio jodidos pero está bien. A él le hace muy bien trabajar y eso es algo que siempre me inculcó: el amor por el trabajo. Papá acaba de terminar una serie para Amazon", aseguró la mediática.