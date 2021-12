Nai Awada reveló la profunda charla que tuvo con su tía Juliana, en la que terminó llorando

Tanto la política como la religión son dos temas de los que complicado hablar sin terminar discutiendo si se está parado en veredas opuestas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Nai Awada se refirió a las medidas de su tío de forma muy crítica en las redes, lo que produjo una grieta entre su tía Juliana y ella que recién ahora pudieron subsanar.

"Yo no era kirchnerista, tenía 23 años y un día me levanté y mi tía Ju era Primera Dama. Yo no sabía nada de política y uno cuando es chico sigue lo que le dicen los padres… Me re prendía en todos los escándalos, pero no sabés lo que sufrí en esa época, era muy chica, ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico e hice un corte de las redes”, recordó la hija de Alejandro Awada.

El año pasado, en plena cuarentena, Nai tomó el valor necesario y llamo a Juliana Awada para hacer las paces y recomponer el vínculo que las unía, y que la actriz siempre describió como muy cercano y compinche. “Recién hace un año hablamos por teléfono y me largué a llorar. Me pongo re sensible con estos temas, perdón, vine re sensible, yo soy re llorona igual. Lloro por todo, me hablás de mi familia y me quiebro, es como que me agarraste en un momento sensible. Esta soy yo, yo soy así”, reveló en “Mañananísima”, el programa de Carmen Barbieri con “Ciudad Magazine”.

"Fue muy sanador para mí. Hablamos de vuelta hace una semana. Es una muy buena persona, yo tengo como 4 o 5 tías, pero Daniel, hermano de mi papá, y Juliana eran como mis tíos preferidos, me iba de viaje con ellos y todo”, confesó.

Feliz por el acercamiento, Nai agradece haber tenido el valor para llamar y volver a tener la relación fluida que siempre tuvo con su querida tía. “La llamé porque no podía seguir mandando mensajes por WhatsApp, me temblaba la mano porque ella no me venía contestando. Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió, por eso cuando me hablan me pongo a llorar, sé que ella sufrió con esto. La necesitaba en mi vida”, concluyó.

Juliana Awada compartió una foto junto a sus amigas y adelantó la moda de este verano

Estamos acostumbrados a ver a Juliana Awada luciendo las prendas que están de última moda. Así como la vimos a Analia Maiorana en las últimas elecciones, usando un poncho corto de hilo rústico punto inglés en natural, la esposa de Mauricio Macri compartió una foto junto a sus mejores amigas, y adelantó las tendencias de este verano.

La esposa de Mauricio Macri se juntó con Gloria Confalonieri, Mery Gimenez y María Victoria Alvarez Echagüe, este fin de semana, y compartieron una foto en Instagram, donde mostraron la moda que se viene este verano.

Juliana vistió un solero largo con encaje artesanal, en colores blanco y off white. Además, lo combinó con un jean blanco, ruana tejida y lentes de sol.

Entre las prendas que mostraron las amigas de Juliana, las remeras navy en azul y blanco será tendencia en esta temporada; además de las blusas con mangas en tonos blancos y los vestidos en gasa de algodón.