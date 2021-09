Natalie Weber mostró las cicatrices que le quedaron tras su mastectomía

Tras un fuerte tratamiento en el que pasó por cirugías, Natalie Weber quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2016 logró recuperarse. Pero claro le quedaron cicatrices en su piel de la masectomía que en un pregunta respuesta con sus seguidores de Instagram se animó a mostrar con mucho orgullo.

Un usuario quiso saber si a la modelo le quedaron marcas de las cirugías a las que debió someterse mientras enfrentaba la enfermedad.

La modelo y esposa del jugador ex Boca Mauro Zarate dijo que sí y compartió una selfie en la que se le ven. "Una de las tantas... No me avergüenzan, todo lo contrario", expresó destacando la cicatriz con un círculo rojo.

Además le preguntaron si estaba curada totalmente y ella aclaró en otro posteo: "Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más. Me hicieron masectomía bilateral que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer", cerró asegurando que ya está curada pero contando que sigue haciéndose todos los chequeos médicos que tiene que hacerse tras vencer a la enfermedad.

Natalie Weber contó que ya está totalmente recuperada.

Natalie Weber reveló una escalofriante situación: “Amenazaron con descuartizar a mi hijo”

Natalie Weber aún padece la decisión que tomó Mauro Zárate al dejar Vélez Sársfield, el club donde se había iniciado como futbolista, para pasar a Boca Juniors. La modelo contó la clase de amenazas que recibía ella y sus hijos Mia, de 8 años de edad, y Rocco, de 4. Muchas hablan de muerte y actos macabros contra la familia entera.

“Cuando Mauro se fue a su primera pretemporada con Boca, recuerdo estar bañándome y tener el miedo de que alguien entre a mi casa y mate a mis hijos. Sentía miedo de verdad, de noche no dormía y durante el día no quería salir. Nunca me había pasado recibir fotos de Mauro con armas al lado. Para mí era todo nuevo”, contó Natalie sobre el pase del delantero al cuadro xeneize, a mediados de 2018.

Y agregó: “Me mandaban pancartas y fotos a la puerta de mi casa diciendo que iban a descuartizar a Rocco, mi hijo que tenía dos años. Tenía enfrente personas con una mente enferma", reveló Weber, en diálogo con el programa radial “Todxs Jugamos”.

También reconoció que Mauro estaba más tranquilo, y que él conocía los movimientos de las barra bravas, mientras que ella lo vivía por primera vez.

“En ese momento a la nena no le conté nada, mi hija recién tuvo idea de lo que pasó porque un compañerito de la escuela, que era hijo de un hincha de Vélez, se encargó de hacérselo saber. No salimos de casa por un tiempo prolongado. De las amenazas, los chicos no se enteraban porque yo no se las contaba", concluyó.

FL