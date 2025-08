Natasha Rey se pronunció sobre su relación con Mauro Icardi y los motivos por los que habría compartido el vídeo íntimo del futbolista. En conversación con LAM, la uruguaya afirmó que no conoce a Wanda Nara y que tiene fotos y grabaciones que pondrían en una situación muy comprometedora al futbolista.

Ante las preguntas de Ángel De Brito y de sus panelistas, la mediática fue tajante, afirmó que nunca en vida se encontró con Wanda Nara, además agregó: “Con lo que me hizo la china, amo a Wanda”.

Natasha Rey, la supuesta amante de Icardi, contó los detalles de su relación con el futbolista: “Ahora que se pudra todo, bebé”

La uruguaya Natasha Rey habría mantenido una relación con Mauro Icardi y afirma ser la mujer detrás de la publicación del video íntimo del futbolista. Si bien el equipo de LAM le preguntó con insistencia respecto a la posible participación de Wanda en la publicación de la grabación, la mediática fue tajante: “A mí Wanda no me mandó ningún video. No tengo ningún contacto con Wanda”.

Natasha expresó: "Mauro Icardi me reaccionaba a las historias de Instagram desde 2021 hasta 2024 (...) Yo me hablaba con él por redes, tuvimos intercambios hot, no lo voy a negar", explicó. En reacción al motivo por el que decidió publicar el video expresó: "Me volvió a escribir, ese fin de semana que yo empiezo a publicar, y lo borra porque yo hago una captura de pantalla. Yo estoy en pareja, se me arma algo personal con él y le cuento todo lo que sucedió".

Continuó: "Entonces, yo le escribo en el muro: '¿Qué me escribiste que lo borraste?' Y ahí comienza la historia". Ese fue el motivo por el que se enojó y decidió tomar cartas en el asunto, según le contó a De Brito: "Hice un video y le puse: 'Si fue así con ella, también lo será contigo'. Él me desbloquea de WhatsApp y me manda un mensaje pidiéndome que no mostrara nada”

"Él me expone, con su señora, en sus historias. Entonces, las apuestas fueron subiendo. Yo me hago responsable, pero ellos también tienen que hacerse responsables. Le contesto por Instagram porque no podía hablarle por WhatsApp porque me bloquea (...) Le puse: 'Ahora que se pudra todo, bebé' y él borró lo que le convenía", respondió tajante la uruguaya.

Si bien fue contundente y aclaró que tiene pruebas en formato video y grabaciones de pantalla, la mediática decidió no mostrar nada, para que sus abogados, según explicó, puedan usarlos, dejando en claro que considera una probabilidad que Icardi las demande. Con sus declaraciones, Natasha Rey dejó en claro que no tiene vínculo con Wanda Nara y que su conflicto fue directamente con Mauro Icardi. Aunque asegura contar con pruebas comprometedoras, por el momento decidió no hacerlas públicas y dejar el asunto en manos de sus abogados.

