Chechu Bonelli y Darío Cvitanich separados tras 14 años de amor: los detalles

Tras 14 años juntos y tres hijas en común, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron. Así lo comunicó el propio exfutbolista en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen de Infobae. Para evitar rumores de infidelidad, el deportista aclaró que "no hay polémicas ni terceros en discordia".

Otra separación inesperada sorprendió en los medios ya que se trataba de una pareja consolidada. Se trata de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, quienes estuvieron 14 años juntos y tienen tres hijas en común. La noticia fue brindada por el exfutbolista cuando el periodista Juan Etchegoyen le consultó acerca de la versión de crisis que le había llegado.

Lejos de evitar responder la pregunta, Darío confirmó la separación y expresó sobre el actual vínculo que mantiene con Chechu: “Tengo hoy una gran relación". En cuanto a cómo fue la ruptura, tras muchos años de relación, se sinceró: "Por las nenas fue todo bastante bueno dentro de lo que implica una separación". En este sentido, decidió dejar en claro que "no hay polémicas ni terceros en discordia”.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich junto a sus hijas.

Sin embargo, decidió omitir los motivos de esta determinación que los hace seguir por caminos distintos. Aunque sí decidió halagar su rol de madre: “Es una gran mujer y una gran mamá, eso no va a cambiar”. Pese a que ninguno de los quiera contar el por qué de la ruptura, Pepe Ochoa aseguró en LAM que los años de convivencia, el paso del tiempo y el desgaste en la pareja fueron factores claves en la separación.

Además, dio a entender quién de los dos tomó la decisión: “Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”. Lo cierto es que los rumores estaban instalados desde mayo de este año y las redes sociales dieron los primeros indicios ya que tanto la periodista como el exjugador ya no se mostraban juntos y enamorados como antes.

De hecho, la última publicación romántica que Chechu Bonelli le dedicó a Darío Cvitanich fue en noviembre de 2024 por el aniversario número 10 de su matrimonio. "Hoy se cumplen 10 años del 'si quiero más lindo de mi vida'. 10 años recorriendo esta vida a tu lado. En medio de turbulencias fue cuando más fuerte me apretaste", comenzaba su mensaje cargado de emoción y orgullo por la familia que construyeron junto a sus pequeñas.

El posteo acompañado de imágenes inéditas de su boda continuaba así: "Por muchos, muchos más años juntos amor de mi vida. No me sueltes nunca, esta aventura continúa juntos". Un detalle que no pasó desapercibido es que Darío no respondió a las palabras de su entonces pareja. Algo que en aquel momento no llamó la atención, pero que ahora con el final de esta historia cobra otro significado.

De esta manera, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich confirmaron que están separados tras 14 años de amor y tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia.