Con una impresionante versatilidad de géneros que demuestran su condición de artista líder en la escena musical internacional, la compositora, cantante, y talentosa rapera argentina NATHY PELUSO anunció su esperado primer show propio en Buenos Aires presentando su exitosa gira “Calambre Tour 2022”. Será el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena.

Su gira “Calambre Tour 2022” que la llevó por escenarios de México, Estados Unidos, Francia, España, Colombia, Colombia, Chile y Uruguay llega finalmente a su país natal Argentina y ya es furor la noticia.

Nathy Peluso en Argentina: Todos los detalles de la ansiada presentación

Nathy Peluso ha sido nominada en 6 categorías en los Latin Grammy, ganando en el 2021 el premio a 'Mejor Álbum Alternativo' por 'Calambre', que superó los 145 millones de reproducciones, y que se sumó con su primera nominación a los Premios Grammy a 'Mejor Latin Rock/Alternative Album”, afirmando su condición de artista que traspasa fronteras. Su mérito radica en el excepcional trabajo y talento, contando con grandes éxitos como su colaboración con C. Tangana en 'Ateo'; y su himno de empoderamiento femenino "MAFIOSA". También publicó una de las sesiones BZRP más virales, la número # 36, que acumuló fans en todo el mundo, incluidos varios contemporáneos pioneros como Cardi B, Megan the Stallion y J Balvin.

Su audaz debut como directora y una oda al inolvidable éxito de 1978 de Camilo Sesto fue 'VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR', un hit que sigue sumando reproducciones en todas las plataformas como cada una de las creaciones que Nathy Peluso comparte con su público. El último single de su canal, ‘Emergencia’, es una colaboración con Horizon Forbidden West, el popular video juego de PlayStation. Nathy Peluso nos ofrece su costado más electrónico, que pone a saltar a su público en cada show. Junto a Trueno, Nathy lanzó en mayo de este año ‘Argentina’, un himno contemporáneo a nuestro país con una letra inspiradora y profunda. En él, la artista nos ofrece una mirada sobre su conexión con Argentina y su experiencia como inmigrante. En su álbum debut 'Calambre', Nathy Peluso explora el hip hop agudo, el elegante R&B retro e incluso una versión moderna de la salsa de la vieja escuela.

Prospera en la creación de personajes y cambia fácilmente de código entre estilos, géneros e idiomas. Visceral y vulnerable, sexy pero inconformista, en el escenario y en línea. La pasión y la sensibilidad única de Nathy son admiradas en todo el mundo. El favorito de los fanáticos "Delito" ha acumulado más de 85 millones de reproducciones (alcanzando 19 millones de visitas más en el Instagram de Cardi B). Peluso lanzó una presentación oficial en vivo en la serie #PlayAtHome de Stephen Colbert. 'Calambre' fue reseñado a nivel mundial, por medios internacionales como The New York Times. The Guardian, The FADER y CLASH.

La preventa de entradas comenzó este martes 21 de junio a las 12 horas con Banco Santander, mientras que la venta general iniciará el miércoles 22 de junio a las 12 horas con todos los medios de pago a través de www.movistararena.com.ar.