Instagram

Naty Franzoni presenta su “Animate Tour”, una experiencia única que promete cambiar la forma de ver el mundo, a todas las personas que asistan este domingo 3 de abril en la Av. Corrientes 6271, Complejo C - Art Media entre Dorrego y Corrientes. La Revista CARAS habló con la multifacética artista e instructora de yoga y dio detalles de este maravilloso evento.

Con más de 20 años enseñando y practicando yoga, de los cuales 8, lleva haciendo este tipo de shows en vivo, Naty Franzoni esta vez se animó a hacer un eventó único y diferente en relación a los que ya venía trabajando durante años. Ahora tiene un público diverso que la ha acompañado durante su trayectoria y que sigue creciendo en volumen año tras año.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

«Este Tour es para todos, para que todos se animen a lograr cambiar ese chip, esa creencia y esa limitación que tenemos todos de decir. “¡Ay! Esto no lo puedo hacer. Esto no me sale. Esto no es para mí o no me lo merezco» comentó Naty, y enfatizó, “En este Animate Tour, todos se van a animar a hacer algo diferente. Van a pasar por todos los estados del ser, para sentir esa magia y ese poder que todos tenemos dentro.

Revista Caras (R.C.): ¿Este “Animate Tour” va para todos o solo es para mujeres?

Naty Franzoni (N.F.): Es para todos. Va para todo tipo de público y todo tipo de edades. De hecho, vienen muchos niños. A partir de 6 años pueden asistir. Es muy importante esto que me decís y digo ¡Wow! Estoy atenta porque me lo están diciendo un montón. Esta semana estuve en el Canal América y dos hombres me dijeron que hacían meditación con mis clases. Es cierto que la mayoría somos nosotras, las mujeres, las que estamos haciendo este cambio emocional, pero cada vez más los hombres se animan. Estoy trabajando para hablarle a todos, sin género.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

-R.C. ¿Qué tan relevante es incluir en nuestra vida diaria el yoga?

N.F: ¡A mí me cambió la vida! Te da la conciencia diaria. Yo a través del yoga encontré mi ancla, mi equilibrio, mi base. Tener un lugar de apoyo o un espacio de encuentro es importante para exteriorizar eso que nos pasa y que sentimos. La mente es todo. Todas las emociones se quedan en el cuerpo, en algún lugar de él. El dolor de cuello no es casual, si vos estás bien, no te tiene por qué doler el cuello.

-R.C. ¿Cómo llegaste a la práctica del yoga?

N.F: Yo empecé a hacer yoga por recomendación del médico. Al principio yo no quería. Pero cuando estaba en la postura del yoga, salían todos mis demonios. Unas veces salía insultando, otras llorando sin parar y otras vedes desconectaba. Me sentía poderosa. ¡Hoy puedo! Y pensaba: ¡Puedo salirme de ese enjambre mental¡ -¡Yo puedo ver todo lo que deseo! - ¡Y hacía foco en eso! El yoga te muestra lo que tenés, te muestra lo que sos, lo que te está pasando, aunque no quieras escuchar.

-R.C. ¿Qué va a pasar de diferente en este Animate Tour, que hará de esta experiencia un antes y un después en la vida de quienes asistan?

N.F: Yo creo que es un antes y un después porque cuando pasás por todos tus estados, o sea, te sentiste con tu cuerpo, ya deja de ser algo que te están diciendo, ahí ¡No hay vuelta atrás! Cuando vos experimentás la paz y estás en un momento malo de tu vida, o de angustia, de crisis o de locura, y experimentas la paz interna, todo se afloja. ¡Es un camino de ida!

Deja de ser algo que te dijeron para sentir tus propias emociones. Con mi meditación te llevo a sentir tu vibración alta, una energía distinta. Vas a poder estar contento, alegre, yo te llevo a que el cuerpo sienta todo eso. ¡Van a reír, van a llorar, van a cantar, van a bailar, van a sentir vergüenza, calma, alegría, pudor, angustia y enojo. Cuando logres salir de ese laberinto, vas a decir. Pase lo que pase, sé que hay otro camino.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

-R.C. ¿Habrá de NATUMÁ, tu taller para embarazadas?

N.F: Van a venir embarazas y quiero que estén seguras para que no haya ningún sobre salto, pero será algo muy familiar. Vendrán niños, maridos, embarazadas, personas en silla de ruedas y hasta con muletas.

-R.C. ¿En qué momento de tu vida decidiste que el yoga sería tu camino?

N.F: Cuándo arranqué con el yoga, recién estaba empezando en los medios y claramente fue una gran herramienta para ese mundo que fue tan complicado para mí entenderlo, al igual que percibirse ahí adentro en el mundo de la moda, dan frío, duro y frívolo. ¿Entonces, por qué todos los que estamos ahí, no lo cambiamos y rompemos con esa etiqueta?.

Cuando empecé con yoga, mi vida era muy sufrida. Yo tenía un demonio y una vida muy oscura fuera del yoga. Yo era muy enojona, viva criticando. Me había enfermado de muy chica de psoriasis, una enfermedad psicosomática. Las enfermedades son la manifestación de las angustias y si vos no las sacas, no las hablás, salen por el cuerpo. ¡Me agarró psoriasis, manchas por todo el cuerpo. ¡Ah! ¿querés ser actriz, querés ser modelo? ¡Bueno, no vas a poder con ese cuerpo!. Era el mensaje que su cuerpo le estaba enviando.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

Empecé a hacer yoga y ahí fue un despertar tremendo y cuando empecé en los medios, me sentía tan vacía, que empecé por la actuación y reflexioné, si estoy aquí para comunicar y lo que comunico no tiene que ver con lo que yo siento, tampoco me divierte tanto y ahí quise ser conductora y me armé mi propio programa y me forjé yo misma.

Naty Franzoni también es escritora y para acompañar el proceso de sanación de otras personas escribió su libro “Animate a manifestar tus sueños”, en el que explica su método N.F. que también está disponible en la web. Yo tengo un camino propio muy desarrollado, por eso digo que cada uno es su propio maestro. Mi método se basa en compartir herramientas para que cada uno las comparta consigo mismo y conecte desde su individualidad.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

-R.C. ¿Quiénes son tus referentes?

N.F. El primer libro que yo leí fue de Deepak Chopra. Pero mis referentes son las personas que tengo cerca. Mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi marido. Mi suegra también lo fue. Porque son las personas que tengo acá para que me enseñen.

-R.C ¿Cómo recibís el título de ser una referente de bienestar a nivel Latinoamérica?

N.F. Soy muy consciente de lo que genero y soy muy responsable en lo que doy y cómo lo doy. Yo soy solo un medio, un canal para que cada uno en la práctica y haciendo el ejercicio, logre salir de las ataduras y ser su propio maestro.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

-R.C. ¿Un consejo para las personas que ahora transitan un momento complicado de su vida y no encuentran la salida?

N.F: Que aprovechen ese momento. Los momentos de crisis son la gran oportunidad. Vos tenés la inteligencia en ese momento para reflexionar y preguntarte qué quiero, qué voy a hacer, qué voy a aprender de esto y visionarte con lo que bueno que quieres que pase y poner en práctica las acciones para salir de ese momento complicado.

“Yo era muy pobre y logré ser millonaria. ¿Cómo empecé a tener? Agradeciendo lo que tenía. Gracias porque tengo estos dos pesos. Mañana voy a tener 4. Gracias porque tengo un techo donde dormir. Es transgredir y cambiar vos mismo, eso que vos misma te decís siempre y empezar con la gratitud y salir de ese lugar de estancamiento”, remarcó Naty Franzoni.

Naty Franzoni presenta su Animate Tour: “Es un camino de ida”.

Sobre la pandemia, Naty Franzoni dio su propio punto de vista

“La pandemia demostró lo qué era tu vida de una manera exponencial. Quienes teníamos herramientas de bienestar, de autoconocimiento y de un trabajo interno, pudimos sobrellevarla de la mejor manera. Incluso, estos cambios trajeron superación. ¡A mí me fue 10 veces mejor! ¡Porque estoy abierta a la flexibilidad!

Quienes no tenían un trabajo interno hecho, y decían que su vida era el trabajo o el estar afuera, se encontraron con que no tenían nada. Si basamos nuestra vida en algo externo, realmente cuando eso se va, nos quedamos con las manos vacías. Si vos basás todo en un trabajo, en una pareja, en alguien que no sos vos, esa persona puede tomar la decisión de irse y de no estar más. Todo lo que esté basado en alguien o algo externo, no es real, es efímero y creer que eso es tu vida, es mentira, engañarte, es darte un placebo. Asegruó Naty Franzoni.