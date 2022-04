Instagram

Nazarena Vélez recibió fuertes críticas este fin de semana, luego de que a última hora decidiera no dar la función de su obra de teatro “Me enamoré de vos”, en la ciudad de Gualeguaychú. ¿El motivo de la cancelación? No se vendieron las entradas suficientes para cubrir los gastos de la presentación.

La actriz se mostró muy afectada por la situación y la magnitud que cobró su decisión de no presentarse, pero también se dejó ver muy arrepentida y lo dio a saber por medio de un video en sus redes sociales.

Nazarena Vélez le hizo frente a las críticas: “Yo no trabajo por amor al arte”.

Ahora en LAM, programa en el que es panelista, la actriz volvió a hablar y aclaró que su palabra la da, desde su posición como productora, y reconoció que cometió un error al cancelar la función. En redes sociales y medios de comunicación, se empezó a hablar acerca de Nazarena Vélez y el repudio por no querer presentarse con la obra, debido a la poca afluencia de público.

“Lo primero que les quiero decir es que yo he trabajado para 15 personas. Si hay alguien que no se le caen los anillos para laburar soy yo. Porque la he pasado todo. He tenido 1.500 personas en el teatro y he tenido 15 y no he tenido un peso en el bolsillo”, comentó la productora.

Nazarena aclaró que la diferencia en el caso de su función en Gualeguaychú fue que ella trabaja con otras personas que “la reman un montón” y deben volantear para que se vendan las boletas.

“Yo hago todo bien, de verdad yo hago todo bien o trato de hacerlo todo bien”, expresó la panelista de LAM, en su interés de dejar claro que canceló por capricho de diva, sino porque realmente la enojó la situación.

“Acá no habló como actriz, acá yo soy productora, que encima me subo arriba escenario, pero esencialmente soy productora, entonces, cuando intento hacer todo bien, porque a mí me cuesta subirme la auto e irme 700 kilómetros a La Paz, dejar al Titi, que le tengo que dar una pastilla todas las noches por su salud, ¡A mí me cuesta! Yo no lo hago por amor al arte. Yo trabajo porque necesito trabajar”, comentó la artista.

Nazarena Vélez dijo que se hacía cargo que como productora no tuvo en cuenta la fecha quera, pero lo que le molestó fue que el teatro haya cerrado la boletería. “Voy al lugar y me entero que nunca estuvo abierta la boletería, y, un poco me enojo. Nunca estuvo abierta”.

Nazarena Vélez dejará LAM

La multifacética artista confirmó al aire de LAM que estará como panelista hasta el 29 de abril. Sus compromisos laborales con otros proyectos que ya tenía hablados de manera previa, le impiden continuar en el aire del Ejército de LAM”.

Nazarena Vélez integra el grupo de las agelitas, del nuevo ciclo del programa de Ángel de Brito; sin embargo, se mostró muy feliz de estar allí con todo el equipo de trabajo y pese a que desde un inicio había cuadrado con Ángel, que iba a estar solo un mes, su participación se extendió un mes más.