Nazarena Vélez le está tomando el gusto y el ritmo a su nueva etapa como panelista de “LAM”. La actriz respondió de manera directa sobre su enemistad y falta de diálogo con la también actriz y presentadora Carmen Barbieri, que por estos días quedó expuesta y en el ojo del huracán por sus dichos en la entrevista con Amalia Granata.

“Nunca me arreglaría con Carmen”, afirmó la actriz. Nazarena Vélez no cree que valga la pena sentarse a hablar con la "Leona", pero remarcó que Barbieri es una buena mujer. “Sé que es una buena mujer, sé que no sería capaz de atacar a las chicas trans. Sé que es una laburante, pero se dijeron cosas muy tremendas”, y remarcó, “A mí me dijo que yo fui la culpable de lo de Fabi”.

Nazarena Vélez: “Nunca me arreglaría con Carmen Barbieri”.

Ante la declaración de Vélez, Ángel de Brito le repreguntó si era correcto que Carmen había dicho que ella (Nazarena) fue la culpable de lo que pasó con Fabián Rodríguez, ex esposo de Nazarena. “Sí, dijo que lo que había pasado con Fabi había sido mi culpa y no me pidió disculpas”. De Brito, empático con su panelista, agregó que Carmen sí debió pedirle disculpas por esas acusaciones.

En medio del momento incómodo para Nazarena Vélez, el conductor tocó el tema del noviazgo entre Fede Bal, hijo de Carmen Barbieri y Barbie Vélez, hija de Nazarena. “Los chicos tuvieron un momento muy feliz hasta que se pudrió todo”, dijo Ángel de Brito.

“Yo también habré sido muy cruel, porque a mí me tocás un hijo y me vuelvo loca”, comentó Nazarena Vélez. “Estoy en un momento donde yo quiero estar bien, a mí me gusta pasarla bien. No voy a ser injusta”, aclaró la panelista, en referencia a su actual posición y el mal momento mediático que pasa Carmen.

Ana Rosenfeld intentó que Nazarena aclarara bien cuál fue el desencadenante de la revalidad entre Barbieri y ella, pero la actriz se limitó a decir: “No hubo una pelea en ese verano, no nos llevamos bien, no eramos compañeras, no íbamos a comer. No fluyó"

Qué pasó con Fabián Rodríguez el exesposo de Nazarena Vélez

Este 23 de marzo se cumplen 8 años desde que se conoció la muerte de Fabián Rodríguez, el esposo de Nazarena Vélez. La policía encontró el cuerpo de Fabián en las oficinas de la empresa Jaz Producciones, en Palermo, que tanto Vélez como Rodríguez habían construido dos años antes.

El día que ocurrieron el trágico hecho, Nazarena Vélez se encontraba en Miami, Estados Unidos, por un viaje familiar. Para ese momento, una de las primeras hipótesis que trascendieron, fue que Fabián se había suicidado.