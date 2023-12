Nazarena Vélez y Daniel Agostini han tenido más de un enfrentamiento público, aunque el más recordado sea el episodio en el que la actriz le rompió el auto a palazos al cantante en la puerta de su casa. Sin embargo, la panelista de LAM confesó otro que hasta ahora era desconocido.

En el programa que conduce Ángel de Brito, salió a la luz que Daniel Agostini se divorció de Laura, la madre de sus hijos y luego de que se diera a conocer que el cantante aseguró que quiere ver muerta a Nazarena Vélez, la actriz confirmó que no le sorprenden sus dichos y que él saca lo peor de ella. Así fue que reveló que en una oportunidad hasta le secuestró el perro.

La confesión de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez recordó: "Sin verlo al Chyno durante tres meses, yo como loca. Me saltó la térmica, fui a la casa, lo tenía al Chyno atrás de la reja, lo abrazaba, la puteé a la mujer, no sabés cuánto. Pero flaca vos sos mamá, abrime la puerta, me vuelvo loca".

"Ahí le rompí el auto y le secuestré el perro, un asco", agregó Nazarena Vélez que hoy se arrepiente de lo que hizo en aquel momento sacada por la actitud de Daniel Agostini que no la dejaba ver a su hijo.