Nazarena Vélez recordó su adicción a las anfetaminas por una tapa de revista

Nazarena Vélez disfruta de un gran presente en la ciudad de Mendoza. Lejos de los escándalos, las cámaras y lo ciudad, ella comparte momentos con sus hijos y su enamorado. Pero en los últimos días recordó un pasado tormentoso y una adicción a las anfetaminas para tener el cuerpo soñado.

Todo comenzó por una publicación de la cuenta de Twitter Famosos Argentina, que suele “escrachar” a las celebridades con tapas de revista antiguas. Así lo hizo en esta oportunidad con una portada de la Revista Pronto, en la que aparece la productora, muy delgada, y con la frase “Si muestro la cola es para darles de comer a mis hijos” como titular. Ante esta publicación, la madre de Barby Velez comentó: “Qué flaquita y cara de arruinada. Lo que a todos les causaba gracia a mi me costaba la salud”.

Anteriormente, en una entrevista la actriz habló sobre aquella adicción: “La cagué mucho con las anfetaminas. La cocaína siempre me dio mucho miedo, mucha oscuridad. El faso no me genera nada. Las anfetaminas se apoderaron de mí durante 10 años. Siempre tuve una guerra con mi cuerpo: me odiaba, me veía gorda, no me gustaba, me veía celulítica. A los 19 años fui mamá y me empezaron a salir estrías. Siempre tuve mambo. Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián.”

Y agregó: “Entendí que me reconciliaba o me iba a terminar muriendo, y no podía hacerle eso a Titi. Fue re difícil. He llegado a tomar más de 30 pastillas, mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas. Recién ahora empecé a dormir sin pastillas. Estoy intentando, pero me duermo a las cuatro y media de la mañana. Me quedó un trastorno. No se habla de las anfetaminas como se debería. Da mucha vergüenza decir que te estás empastillando para adelgazar”, finalizó en un mano a mano con Teleshow.

Nazarena Vélez mostró su figura al natural: "Solo hay morfi y chupi"

Nazarena Vélez es una de las famosas que se muestra orgullosa tal cual es sin filtros ni retoques en las redes. Es por eso que esta vez optó por mostrar su silueta tal cual es. Fue asi como se retrató frente al espejo en bikini y se rio de si misma.

Conforme con la imagen que le devuelve el espejo y dando un valioso mensaje de amor propio, Nazarena Vélez hizo comentarios sobre la comida que disfrutó en Navidad: "El famoso antes y después #Micuerpomidecisión", escribió.

"Antes del pan dulce. Antes del pan dulce con sus defectos, todo el quilombo, la carnaza, pero bien", dijo Nazarena Vélez, para luego ponerse de perfil, acariciar su pancita ¡y dejar fluir el humor!: "Después del pan dulce. Yo subo una foto así y no digo nada y me ponen 'felicitaciones, Nazarena, estás embarazada'. Bueno, no… Solo hay morfi y chupi".



Celebrando la actitud de Nazarena Vélez, fue Catherine Fulop quien comentó el video: "¡Estás divina! Te amo, bomba". En la misma sintonía buena onda, Naza le respondió: "¡Hermosa!", junto a un emoji en forma de corazón.