En 'Socios del Espectáculo', el programa que protagonizan Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a través de la pantalla de El Trece, revelaron el dramático presente que está atravesando Zulma Lobato alejada de los medios de comunicación.

La cantante habló con el programa dedicado a las últimas noticias del mundo del espectáculo y relató que está a punto de ser desalojada y con graves problemas psiquiátricos: “Me están por desalojar".

Zulma Lobato

En Socios del Espectáculo revelaron el dramático presente de Zulma Lobato.

Zulma Lobato es una figura mediática argentina conocida por su breve incursión en el mundo del espectáculo. La cantante había alcanzado la fama gracias al programa de Anabela Ascar en Crónica TV, donde realizaba algunas presentaciones. Sin embargo, en la actualidad, su situación es grave ya que enfrenta serios problemas económicos que la pusieron al borde del desalojo.

Zulma Lobato en Socios del Espectáculo

En 'Socios del Espectáculo' se habló sobre la preocupante situación que está atravesando la mediática en la actualidad: “Hablé con su manager. Me confirmó que ella está viviendo aquí, en su domicilio de Munro, y que está muy preocupada porque en cualquier momento se iba a quedar sin techo, la iban a desalojar. Fuimos a buscarla” comenzó diciendo una de las panelistas del programa, Nancy Duré.

“Es una persona que psicológicamente está mal, está siendo atendidas por psiquiatras, que toma medicación para la depresión. Ella misma dice que podría llegar a hacer una locura por lo que está pasando. Este medio la potenció en su momento y después le soltó la mano y la abandonó” agregó la panelista.

“La tele la tuvo, la usó y la descartó” lanzó Rodrigo Lussich sobre lo que ocurrió con Zulma Lobato. “La situación que atraviesa es la misma de los jubilados que cobran la mínima. Está absolutamente sola y en una situación que es atendida por los médicos. Es una persona que prácticamente está en situación de calle” afirmaron en el programa de El Trece.

Asimismo, Zulma Lobato también brindó su testimonio: “Estoy más o menos al borde del desalojo, no estoy tan bien. Yo no quiero estar un geriátrico, yo creo que ahí me termino muriendo. Es como que estoy muerta en vida, desde que los canales me dijeron ‘basta’”.

Así, en 'Socios del Espectáculos' revelaron la dramática situación que está atravesando Zulma Lobato a causa de sus problemas económicos y psiquiátricos.

N.L