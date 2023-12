Gerardo Sofovich se separó definitivamente de Sofía Oleksak en el 2013, luego del segundo intento por recomponer la relación, ya que la primer ruptura se dio en el 2011. Sin embargo, aunque el conductor dejó en claro que no le fue bien en su apuesta por el amor, tras su fallecimiento, ella aseguró que no había un día en el que no pensara en él.

Sofía Oleksak fue una de las modelos que se destacó en La Noche Del Domingo, allí conoció a quien fue su amor, Gerardo Sofovich con quien se casó en el 2009 tras 7 años de relación. Sin embargo, años atrás hizo un cambio de vida rotundo y se fue del país.

Sofía Oleksak.

A qué se dedica Sofía Olksek en la actualidad

La exesposa de Gerardo Sofovich se mudó a los Estados Unidos donde, alejada de los medios de nuestro país, inició la carrera de técnica en cerrajería y fundó su propio emprendimiento: "Expert LockSmith en Aventura", en Florida.

Sofía Oleksak.

Como si eso fuera poco, también sacó a la luz su faceta artística y realiza relojes de pared a mano y los comercializa desde una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a eso. De esa forma, Sofía Oleksak, la última esposa de Gerardo Sofovich, se gana la vida en Estados Unidos.