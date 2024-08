En los últimos días, el nombre de Tamara Pettinato apareció en boca de todos y fue parte de la opinión pública debido a la filtración de un video que grabó Alberto Fernández y que la enfoca a ella tomando un vaso de cerveza en lo que sería el despacho presidencial.

En medio de las denuncias que Fabiola Yañez realizó en contra del ex jefe de Estado argentino, la periodista e hija del saxofonista Roberto Pettinato fue parte de al agenda de los medios. En este marco, muchos cuestionaron y otros defendieron.

Qué dice el comunicado de Tamara Pettinato, tras la filtración del video con Alberto Fernández

Tamara Pettinato esperó unos días para procesar y poder dar su respuesta para así defender su imagen. Lo cierto es que los últimos días su nombre y apellido fue pura y exclusivamente relacionado a Alberto Fernández, el vínculo que habría entre ambos, entre otras cuestiones.

En el comunicado. la periodista dejó en claro que su trabajo en relación con el Estado solamente duro un día y fue en noviembre del 2022. "Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente", comienza diciendo.

“¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?”, profundizó Tamara Pettinato en el descargo realizado. Y agregó en su cuenta Instagram: "Luego de un breve silencio tengo la necesidad de aclarar algunas cosas. En los últimos días, fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el expresidente Alberto Fernández".

" Las intenciones por las cuales se hace público y se difunde ese material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso ahora”, señaló. Posteriormente, esclareció: "En primer lugar, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento”.

Tamara Pettinato tuvo algunos días para reflexionar y tomar valor para salir a romper el silencio: "Escribo esto para pedirles públicamente que se deje de utilizar mi nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento y persecución. Me ven o me escuchan todos los días en mis lugares de trabajo habituales. Gracias a todos los que mandan mensajes de apoyo y aportan algo de sensatez”.

Después de unos días en los cuales fue el blanco o el centro de atención, Tamara Pettinato pidió que se deje de utilizar su nombre y apellido: "Escribo esto para pedirles públicamente que se deje utilizar mi nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento y persecución".

