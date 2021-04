Nazarena Vélez reveló que se \"chapó\" a Luis Miguel y que él quería \"algo más\" que un beso

Invitada al programa de Jey Mammon, "Los Mammones" por América, Nazarena Vélez hizo una fuerte confesión y afirmó que se "chapó" a Luis Miguel cuando tenía 22 años. Con la segunda temporada de la serie que es un éxito en Netflix, ahora el astro de la canción está en boca de todos otra vez.

"No te has privado de chaparte a Luis Miguel", le dijo el conductor. La actriz dijo un tímido sí y confesó: "Me puse muy nerviosa y me fui. Sé que él quiso más que un beso. Yo fui como fan. Me enteré que había una cena en el Sheraton y me acuerdo que una amiga me dijo '¡venite!'. Yo fui pero sólo quería un autógrafo", comenzó relatando Nazarena Vélez.

"¿Te gustaba?", preguntó Jey. "Sí, me encantaba pero yo de verdad había ido por un autógrafo y, cuando se dio la situación como para otra cosa, dije que no. Yo era muy pendeja. Yo me casé virgen, era muy estructurada. Cuando lo conocí tenía 22 y ya me había separado de Pucheta", admitió y cerró diciendo que el beso fue en la habitación del hotel en el que se hospedaba el cantante. "Después de la cena, él se acerca y me dice: 'Vamos a tomar un champagne y ahí subí'.

Fuertísima reacción de Nazarena Vélez por un comentario sobre su hijo, el Chyno Agostini

Siempre predispuesta a tener contacto con sus seguidores, Nazarena Vélez se propuso charlar con sus millones de followers y lamentablemente recibió un agresivo y horrendo comentario de un usuario que le dejó un comentario totalmente desubicado y ofensivo. Lejos de dejarlo pasar, la actriz totalmente enfurecida le respondió con todo.

"Te hacés la copada y tu hijo más grande ni te quiere ver", le escribió un seguidor y furiosa Nazarena le paró el carro con todo: "Mirá que tenés que ser un sorete para hacer un comentario así. El 99, 9 % de los comentarios son hermosos, pero este tipo de comentarios, este tipo de gente, ¿qué piensa cuando hace este tipo de comentario? ¿Se creen graciosos? Posta lo digo. ¿Qué piensa esta gente?", comenzó súper enojada...

"Gracias a Dios mi hijo me ama, y yo lo amo. El Chyno tiene otros tiempos, no va a venir todo el tiempo. No es como Barbie. No me necesita. No es tan mamero. A mí me encantaría que mi hijo esté todo el tiempo conmigo, pero él es así. Mi hijo es muy independiente. Se tatúa solo. Hace realmente lo que se le canta la chot... Y yo aplaudo su independencia y respeto sus tiempos. Cuando él tiene ganas de venir, viene, y cuando no tiene ganas, no viene. Y está muy bien igual. Yo lo banco y lo amo profundamente. Banco todas sus decisiones porque es un hombre que va a cumplir 21 años".

"¿Pero qué pasa si él realmente no me amara y yo estoy pasando un momento traumático y esta persona hace este de comentario? No pensás lo mal que me haría. Pero ya está. Me enrosco en este tipo de cosas porque siempre pienso en otras personas. M mí, gracias a Dios, nada… Yo sé muy bien cómo soy como madre. Se me puede juzgar por otras cosas, y debo tener un millón de errores como madre, pero sé muy bien el amor que siento por mis hijos, que les doy mi vida. Pero me impacta la falta de empatía del otro, de esta persona, por ejemplo, que escribió. No pensás 'che, ¿la estará pasando bien? ¿Y si realmente lo odio? ¿Y si con este mensaje deriva a que la mina se tome 5 Rivotril?’. Estos comentarios pueden ser muy nocivos".