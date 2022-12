Nazarena Vélez se le bajó la presión en la calle: su estado de salud

Nazarena Vélez vuelve a ser noticia. En esta oportunidad se conoció que sufrió un percance mientras estaba en una celebración y se descompensó por ese mismo motivo. Resulta que la angelita estaba en el cumpleaños de Andrea Taboada y en medio de la fiesta su teléfono se le cayó. Fue ahí cuando se sintió mal, le bajó la presión ya que pensó que el aparato se le había dañado.

“Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... ¡una zanja! ¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más, después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular!”, contó a corazón abierto Nazarena Vélez en su cuenta de Instagram.

El teléfono se le cayó en un charco de agua.

Seguidamente, Nazarena aseguró que se plegó en la fe para que su teléfono no sufriera consecuencias graves. "Le recé a San Celular para que esto funcione. Por ahora funciona... porque no saben cómo me bajó la presión y dije: ‘¡Otro gasto... Nooo!’ No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar Barba te lo pido por favor ¡Pero el teléfono anda!”, agregó más tranquila.

De esta manera, la panelista de LAM pasó por un trago amargo. Afortunadamente el aparato aún le funciona, a pesar de haber caído en un charco de agua. Tocará esperar si con el pasar de los días manifiesta alguna consecuencia por haberse mojado.