Este sábado 6 de noviembre, re llevará a cabo la edición número 30 de La Marcha del Orgullo LGBTIQ en Argentina, un evento que reivindica desde la alegría los derechos de las personas gays, lesbianas, trans y no binaries. Con miles de personas convocadas, una de las protagonistas de las carrozas será Nazarena Vélez.

Marcha del Orgullo LGTBIQ+: Nazarena Vélez, la elegida para encabezar una carroza

La actriz será la cara visible de la carroza del colectivo “EnRedadas”, que convoca a más de seis mil mujeres lesbianas desde hace varios años. “Nazarena fue elegida por el colectivo, ya que es una figura que se mostró muy cercana al movimiento LGTBIQ+” reveló Gabriela Saravia.

En Argentina, la Marcha del Orgullo se realiza desde el año 1992, a favor de la igualdad de derechos para el colectivo LGTBIQ+. Aunque en la primera movilización participaron 300 personas, que se manifestaron con las caras tapadas por miedo a la discriminación y a perder sus empleos; la convocatoria fue creciendo año tras año y en la actualidad son miles quienes celebran la diversidad desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Marcha del Orgullo LGTBIQ+: La Queen cantando al público en la marcha

“Me encanta tener una vida sin diferencias, no solo en el amor, sino también en el trabajo. Existían esas diferencias antes, algunas siguen con una cuota de estupidez, pero no tanto y me hace muy feliz” expresó emocionada la productora.



Conocé algunos de los famosos LGTBIQ+ más influyentes de la Argentina:

Si bien es sabido que aún queda mucho por avanzar, la normalización de la diversidad que existe actualmente se logró también gracias a la representación de la comunidad en diferentes escenarios. A continuación, algunos de los famosos más influyentes que están abiertamente “fuera del closet”.

El humorista Jey Mammon, año a tras año, utiliza sus redes sociales para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, como así también para sumarse a la lucha de derechos y reclamar por casos homofóbicos y transfóbicos.

Mariana Genesio Peña, sin dudas es la protagonista de una gran historia inspiradora LGTBIQ+. La participante de La Academia, es una de los más grandes referentes del movimiento LGTBIQ+ en Argentina, ya que es una de las mayores actrices trans que lograron un papel protagónico en telenovelas de Telefé y la TV Pública.

En noviembre del año 2019, Luis Novaresio blanqueó su relación con Braulio Bauab. En las últimas Marchas del Orgullo LGTBIQ+ en Argentina, se lo vio al periodista muy alegre celebrando el amor junto a su pareja.

