Cuando todos levantábamos las copas por el brindis de Navidad y Año Nuevo, él y su equipo de TN y El Trece arriesgaban sus vidas en Ucrania, en el frente de batalla, conmoviendo con sus notas, reflejando el verdadero drama humanitario que significa una guerra y dándole cátedra de periodismo a las nuevas generaciones. Nelson Castro (67) acompañó a un grupo de soldados ucranianos a una trinchera para documentar los disparos de artillería de las tropas de Volodimir Zelensky.

Se desplazó entre detonaciones y registró los disparos de los tanques hacia las tropas rusas que intentaban avanzar sobre la localidad de Bakhmut, en la región de Donetsk. El ya había estado en Ucrania ni bien se produjo la invasión rusa. También cubrió el atentado a las Torres Gemelas, y hasta estuvo en Chernóbil recopilando imágenes y testimonios de esa zona devastada por la radiación.

Nelson Castro, vigencia y convicciones. Foto: Pablo Sabaris @phsabaris

Su pasión no solo es entrevistar a políticos, editorializar y analizar la coyuntura social, sino “poner el cuerpo” y conservar su espíritu de cronista, a pesar de su amplia trayectoria. “El periodismo tiene eso en común con la medicina (su otra vocación), que es la cercanía con la gente. Siempre lo hablo con las nuevas generaciones, que como periodistas tenemos que vivir las cosas que viven todos. Si te sentís devorado por el personaje, te alejás de la realidad. Y es muy difícil hacer periodismo si la realidad te la cuentan y vos no la vivís. Para mí no es lo mismo hablar de la guerra de Ucrania después de haberla vivido, que si me la hubieran contado”, le dice a CARAS el conductor de “El Corresponsal” (TN); de “Crónica de una Tarde Anunciada” (Radio Rivadavia); y quien recientemente se puso al frente del noticiero “Telenoche” (El Trece), junto a Dominique Metzger.

Nelson Castro. Foto: Pablo Sabaris @phsabaris

“Es una etapa maravillosa de mi vida, un momento de gran plenitud”, confiesa. Y analiza cómo lo transformó haber sido corresponsal de guerra: “Estuvimos en el frente de batalla, lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. En el anterior viaje habíamos visto la destrucción y ahora, junto a Gonzalo Bañez, Federico Gandolfi y Juan Pablo Chaves (el equipo que lo acompañó), tomamos conciencia de lo que significa estar en una guerra, lo que vale la vida y sentir que la podés perder en un segundo”.

Nelson Castro y Dominique Metzger los conductores de Telenoche.

Por otra parte, Nelson Castro, tras posar para CARAS en el Museo de la Cárcova (dependiente de la Universidad Nacional de las Artes), celebra conducir un noticiero emblemático como “Telenoche”. “Es el modelo del cual surgieron todos los noticieros que hoy están exitosamente en la televisión. Por lo tanto es una meca profesional. Yo ya formaba parte del equipo. Me sentía enormemente cómodo cuando estuve como columnista y haciendo coberturas tanto con María Laura Santillán y Santo Biasatti, como con Diego Leuco y Luciana Geuna. Llegar a la conducción era absolutamente impensado, para mí representa un hito en mi carrera”, admite y además reconoce que es un honor incorporarse a un linaje de conductores y periodistas que jerarquizaron a “Telenoche” desde sus inicios. “Tomás Eloy Martínez, Andrés Percivale (quien fue a la guerra de Vietnam), Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana, Sergio Villaruel… ¡Qué calidad de periodistas de todo tipo, a quienes conocí en el desarrollo de mi carrera! La esencia de Telenoche es el funcionamiento de la dupla, que es lo que fundamentalmente marcaron en forma legendaria Mónica y César. Y creo que junto a Dominique, ahora imprimimos frescura y tratamos de aportar autenticidad… Nos mostramos como somos. Considero que ese es el valor que permite que ‘Telenoche’ traspase la pantalla y llegue a la gente”, agrega.

—Nelson, ¿Cómo define su estilo periodístico?

—Es un estilo frontal, basado profundamente en la convicción de la honestidad. Una vez me lo dijo Santiago Kovadloff (ensayista y poeta), con su enorme sabiduría: mantener la ecuanimidad siempre tiene un precio, pero es un capital infinito. Sobretodo posee un costo en el momento que no solo vive la sociedad argentina, sino que experimentan todas las sociedades del mundo. Con esto de la “Posverdad”, la gente busca la información o la opinión para confirmarse. Mi convicción es mantener la ecuanimidad, por eso hay mucha gente, de todos los sectores, que se enoja conmigo. Está ese pensamiento de que si vos criticás a A, es porque estás con B...

Nelson Castro. Foto: Pablo Sabaris @phsabaris

—Hoy muchos jóvenes periodistas lo llaman “Maestro” y lo toman como un referente...

—Lo vivo con alegría. Es un gran estímulo, una gran tranquilidad en cuanto al reflejo de mis convicciones. Siempre comparo nuestro trabajo con una orquesta sinfónica. El director no somete, conduce. Conducir significa darle a cada uno la posibilidad de lucirse. Frente a los chicos jóvenes, ese es nuestro trabajo. Es cuidarlos para que hagan las cosas de la mejor manera y que se luzcan.

—También siempre destacan su humildad y sobriedad...

—Las vanidades, las luchas por los pequeños lugarcitos, están en todos los trabajos. Yo le agradezco a la vida no tenerlas. Lo único que generás cuando te quedás en las mezquindades, es pequeñez.

—¿Cuál es la nota que más disfrutó hacer en toda su carrera?

—A la cabeza está la que le hice al Papa, sobre todo por el tema. Haber logrado que, por primera vez en la historia, un Papa hable de su salud como lo hizo Francisco conmigo es un logro periodístico que lo vivo con mucha humildad.

—¿Alguna vez se negó a entrevistar a alguien?

—Es una pregunta muy interesante… Nunca en toda mi carrera me pidieron hacer una nota que contrariara mis convicciones. Mi límite es sentirme condicionado para hacer un trabajo. Pero los periodistas tenemos que hablar con todos, cosa que he hecho… Yo hasta lo entrevisté a Erich Priebke (El criminal nazi que participó de la masacre de 335 civiles en Italia en 1944 y había escapado a la Argentina) y lo primero que dije era que estaba hablando con un asesino… Entrevistaría a todo el mundo, pero diciendo las cosas que entiendo debo decir.

—¿Sintió “cholulismo” por algún entrevistado?

—Nunca me pasó. Cuando estaba haciendo la beca de periodismo, un gran productor de “Today”, de la NBC (EE.UU), donde fui pasante, me dijo: “Cuando vos entrevistes, tenés que dejar de lado el costado ‘cholulo’ porque condiciona psicológicamente a un periodista”. Eso me lo acuerdo siempre. Y es algo que le transmito a los chicos jóvenes. Entrevistar exige una actitud psicológica para mantener esa distancia que es fundamental.

—¿Todavía hay sueños que le faltan cumplir?

—Nunca se acaban, porque vos lográs algo y querés más… Por supuesto que hay personalidades que me gustaría entrevistar: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Lionel Messi, Paul McCartney, Roger Waters, entre otros… Por lo que representan.

—Sus referentes en el periodismo son...

—Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasatti y Joaquín Morales Solá… Son mis tres pilares. Y del exterior, Bob Woodward (Periodista que ayudó a develar el escándalo Watergate).

—Por último, Nelson, ¿cuál es su secreto para estar siempre vigente y reinventarse todo el tiempo?

—Es una actitud que tengo en mi vida y creo que la formación médica me ha ayudado muchísimo. Yo sigo estudiando medicina, tengo incorporado el tema de mantenerme actualizado. Hoy lo que se estudia en medicina es distinto a lo que existía hace diez años. Y a mí tener ese concepto me ha ayudado mucho. Decir:“Bueno, esto ya está, ya pasó, hay que buscar otra cosa”. Además soy una persona enormemente inquieta, me gusta mucho experimentar dentro de la profesión periodística. Un axioma de la vida es que, en cuanto te quedás quieto en una zona de confort, te estancás. Si uno pierde la curiosidad, pierde la esencia del periodismo.

Texto: Fabián Cataldo @fabicataldo__

FOTOS: Pablo Sabaris @phsabaris

PRODUCCION: Alejando Luciani @alejandro_luciani

Agradecimientos: Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes. Sandra Torlucci (Rectora de la UNA); Rubén Betbeder (Director Ejecutivo del Museo de la Cárcova). @museodelacarcova.una.