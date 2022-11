Nequi Galotti apostó nuevamente al amor y compartió una tierna imagen junto a su novio

Tras el fallecimiento de Barolomé Mitre, Nequi Galotti tuvo que atravesar diferentes situaciones que no se esperaba. Sin embargo, la vida la sorprendió para bien y a sus 62 años encontró nuevamente el amor y decidió apostar por él una vez más.

"Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje de alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial", expresó Nequi Galotti en diálogo con "LAM".

Nequi Galotti.

"De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito", agregó la periodista visiblemente enamorada. Al finalizar la entrevista con Ángel de Brito, la exmodelo publicó la primera postal junto a su nuevo amor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nequi compartió una tierna imagen con Pablo Hernández, el hombre que la conquistó. Sin nada que agregar y con un corazón rojo como pie de foto, la conductora presentó públicamente a su actual novio.

Nequi Galotti junto a Pablo Hernández.

¿Quién es el nuevo amor de Nequi Galotti?

Se trata de Pablo Hernández, y fue por Instagram que logró ganarse la confianza y el corazón de Nequi. "Es separado, tiene hijos. Todavía no nos presentamos a nuestras respectivas familias", expresó la viuda de Bartolomé Mitre sobre su nuevo amor.

Hernández tiene 58 años y según lo que adelantó Ángel de Brito en su programa, es un empresario del rubro de la carne. El hijo de Nequi aprueba la relación y todo su entorno la ve feliz y enamorada según relató la protagonista de esta incipiente historia de amor.