Nequi Galotti está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Desde que volvió a darle una oportunidad al amor con Pablo Hernández, se muestra feliz y radiante con todos sus seguidores en las redes sociales. En las últimas horas compartió un outfit canchero que se puede usar para una salida con amigos o en una cita romántica con un enamorado.

Optando por un estilo clásico de una remera modal clásica de escote en V con manga corta y verde militar, el pantalón es de color beige tiro alto y “wide leg”, que lo acompañó con un cinturón ancho de cuero color marrón. Los zapatos con taco medio. A este outfit lo acompaño con accesorios como pulseras y anillos dorados, en cuanto al maquillaje, algo natural, muy relajado.

El look de Nequi Galotti

Lo da todo: Nequi Galotti y su outfit para una salida

Las fotos las compartió en su perfil de Instagram y escribió: "Martes, look canchero para el día". ¡Muy canchera!

Nequi y el centro de atención

Lo cierto de este increíble look, es que sus fans no iban a evitar dejarles miles de likes en el carrete de fotos y comentarios de amor, recopilando cientos de ellos.

Nequi Galotti con su look para una salida de verano

"Hermoso look, excelente idea", "Me encantan tus outfits, son imperdibles", "Siempre elegante. Sos la femineidad", "De Diez. Sencillo e impecable", "Esos colores tierra, amo", fueron algunos de los comentarios que recibió la ex modelo en su posteo.

J.M