Nico Occhiato habló de la separación y Flor Vigna tuvo una contundente reacción

Nico Occhiato y Flor Vigna decidieron ponerle punto final a su relación después de una reconciliación breve.

La pareja comenzó una segunda vuelta en el vínculo que, al parecer, no funcionó. Pero antes de la confirmación oficial, circularon rumores sobre los posibles motivos de la ruptura y, tal como informaron en Intrusos, fue el ingreso de Occhiato a La Academia la causa de disputa.

Sin embargo, fue el mismísimo conductor quien negó estos trascendidos. “Esto es falso! No hubo ninguna actitud de Flor que a mi no me gustara, hay cuestiones personales como puede tener cualquier pareja, pero no busquen malas intenciones entre nosotros porque no las hay", dijo en Twitter.

Mientras tanto, Flor Vigna también se refirió a estas versiones y dio la cara. “Nos amamos y apreciamos mucho. Decidimos, en muy buenos términos, separarnos después de 7 años. Somos más amigos que novios ya”, aclaró la bailarina en Teleshow.

Al parecer, la decisión es definitiva porque Vigna también tomó una drástica decisión. Según mostró Juariu en su cuenta de Instagram, la actriz optó por borrar todas las fotos con su ex pareja, hasta las que habían compartido durante las vacaciones en Punta Cana. Nico, en cambio, dejó todas las imágenes.

El rotundo cambio de look de Flor Vigna en medio de la ruptura

Decidida a dar vuelta la página, Flor Vigna también optó por un radical cambio de look. Más diosa que nunca, la artista se animó a regresar al rubio como tuvo tiempo atrás.

Como es obvio, compartió imágenes de esta transformación que recibió halagos de sus seguidores.