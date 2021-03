Horacio Pagani fue internado por contraer Coronavirus

Luego de sentir un malestar en su pecho, Horacio Pagani, el periodista de El Nueve y TyC Sports se acercó a la guardia de una clínica porteña para que lo revisaran y a pesar de no tener síntomas fue hisopado y se comprobó que padece Coronavirus y por lo tanto quedó internado para que le realicen más estudios.

El periodista de 77 años se encuentra en terapia para un mejor cuidado y por precaución, y de momento no supone un agravamiento en su cuadro de salud. "Es de riesgo, tiene dos stents", recordó Mariel Di Lenarda sobre el panelista, que fue operado del corazón hace poco menos de tres años, según informa el sitio Exitoina.com.

Justamente la semana pasada Horacio Pagani había exclamado su malestar por no estar vacunado: "Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacúnenme! En la Ciudad no hay listado. Ahora van llegar vacunas, espero que con estas que llegan…". Por el momento su esposa, Cecilia Di Carlo, debió aislarse en su casa.