Nico Occhiato está viviendo un excelente momento laboral, con su plataforma Luzu TV, que hace poco estrenó su nuevo estudio. Es por esto que, Marcelo Tinelli aprovechó para tener una reunión con él. Esto causó que varios rumores comenzaran a circular sobre la oportunidad de que ambos trabajen juntos.

Nico cubrió el mundial junto a Luzu TV.

Para enfrentar los rumores, en 'LAM' fueron a buscar a Nico Occhiato, para saber si estas versiones son ciertas. "Reunión con Marcelo", comentó el notero, pero el joven aclaró: "No, reunión no, un asado. Él hace rato que quería venir a comer un asado, siempre que como los sábados con mis amigos, me había dicho 'un día quiero ir', y se vino a comer un asado con mis amigos".

Y luego compartió: "Nos cagamos de risa, estuvo re divertido. Nos contó un montón de anécdotas... imagínate​ que nosotros nos criamos y crecimos mirándolo a él". Entonces, el notero le comentó: "Vuelve el 'Bailando' en América y esto de hacer un detrás de escena con streaming. No sé si lo charlaron con Marce, es una posibilidad".

Occhiato en los Martín Fierro Digital.

Nico contestó: "Si, él me lo ha comentado, que tenía ganas de hacer eso y me ha preguntado. La realidad es que yo hoy no tengo mucho tiempo para destinar a otro proyecto tan grande como ese". Al escucharlo, el cronista afirmó que "por ahí la plataforma", pero Nico expresó: "No, no sé si la plataforma es Luzu... yo creo que él quiere armar su propia plataforma. Igual, no sé, pero me contó lo que quería y está muy bien".

"Obviamente que yo le dije 'todo lo que te pueda brindar de conocimiento o de mi punto de vista, contá conmigo'. Porque yo le estoy muy agradecido, a mí, pasar por su programa, me dio una popularidad que de otra forma no hubiese obtenido. De hecho, después de ahí me empezaron a dar la posibilidad de conducir en televisión de aire, porque hasta ahí yo solo conducía en canales de cable", continuó Occhiato.

Por último, afirmó: "Siempre le voy a estar muy agradecido, por eso y por la influencia que generó en todos los que hoy generamos contenido. Hay mucha influencia, entonces, en forma de agradecimiento y del cariño que le tengo, le dije 'estoy para aportar desde mi lugar y del tiempo que tengo, lo que necesite'. Pero desde ese lugar".

Nico Occhiato reveló por qué le puso LUZU TV a su plataforma.

En el año 2021 cuando Nicolás Occhiato sintió que en Argentina faltaba un formato nuevo para consumir contenido. Fue en ese contexto que el joven decidió crear su propia productora de contenidos audiovisuales multiplataforma que cuenta con su canal de YouTube, de Spotify y de Twitch con diferentes programas.

Se trata de un medio completamente disruptivo, con lenguaje propio y con un público completamente joven. Que incluso inspiró a varias personas a comenzar a hacer lo mismo, creando un nuevo tipo de "Podcast".

Nico con su equipo de Luzu TV.

“Si ves el programa de Luzu, conocés a los conductores, a los productores, al director, al community manager, al operador, todos son figuras en sí mismos, tienen una opinión y la gente los conoce”, compartió Nico Occhiato en una entrevista en La Once Diez. Además, reveló que decidió nombrar a su canal de streaming como "LUZU TV" en homenaje a su lugar de nacimiento y al sitio en el que creció: Villa Luzuriaga.