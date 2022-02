Nico Occhiato y Emily Lucius: fuertes rumores de romance

Nico Occhiato y Emily Lucius, entre los dos, suman tres millones y medio de seguidores. Por eso, su supuesto romance, está a punto de convertirse en una bomba mediática.

El primer indicio lo tiró la hermana de la influencer, Belu Lucius. En un video comentó que había visto "algo" en las historias de Emily Lucius, quien estaba saliendo con alguien, y le preguntaba a Juariu cómo es que ella no lo había notado. Enseguida, la detective de los famosos, comenzó a investigar y lanzó la sospecha de que la notera de "Recreo" (América), estaba saliendo con Nico Ochiato.

Nico Occhiato y Emily Lucius: las sospechas

"Creo que tengo un nuevo romance", escribió Juariu en sus Historias de Instagram. Luego de mostrar el video de Belu Lucius, la participante de MasterChef Celebrity 3 contó que sus sospechas apuntaban a un romance de Emily Lucius con Nico Ochiato. "Ellos se mostraron en la playa estos días como re amigos todos con Nico, Naty, etc.", contó Juariu. Después mostró que ella lo sigue a él pero no al revés. "Es un clásico diría que un modus operandi de él de no seguir con quién está así que... para mí...", lanzó la periodista.

Por su parte, Belu Lucius contó en sus Historias que Juariu le había mandado un nombre (sin contar cuál era) y su hermana Emily Lucius se reía.

En el programa de Nico Occhiato hablaron del primer tema de Flor Vigna y ella les respondió

La relación de Nico Occhiato con Flor Vigna quedó en el pasado y la ex pareja parece tener buena onda.

Tan es así que en el programa de radio del conductor, Nadie dice nada, pusieron al aire el primer corte de la bailarina y lo asociaron a su relación. "Uy! ¿pusieron? Ponelo. Este es Uy! de Flor", dijo Nico sin problemas.

Al escuchar el estribillo, Flor Jazmín Peña, una de sus compañeras, lo chicaneó en vivo. "Uy, a veces piensos que está más bolu", dice la canción y la bailarina disparó: "A mí se me viene un poco a la cabeza Nico, cuando escucho esa parte", dice en el video que subieron desde la cuenta Gossipeame.

"No, pero no es para mí", se defendió Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña continuó: "Perdón, pero a mí se me viene Nico a la cabeza".

Después de este intercambio con Nico Occhiato, Flor Vigna tuvo una curiosa reacción y compartió en su Instagram un mensaje para los integrantes de Nadie dice nada. "Esa buena vibra que los caracteriza. Qué radio del bien. Son lo más", añadió.

Tiempo atrás, Nico Occhiato habló de su vínculo con Vigna y de su nuevo romance con Luciano Castro y manifestó su buena onda. "Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz siempre que ella esté bien”, expresó.