Florencia Regidor ya le hizo varias escenas de celos a su novio Nicolás Grosman. Este domingo 28 de abril, antes de que Coti Romero abandone la casa de Gran hermano, la joven intentó marcarle los límites a su pareja al hablar con la correntina.

Mientras ambos estaban en una de las habitaciones, la pareja protagonizó un polémico ida y vuelta en donde Florencia dejó al descubierto cada una de sus inseguridades y la incomodidad que le causaba la amistad de Nico con Coti.

Florencia Regidor junto a Nicolás Grosman en la casa de Gran Hermano.

“Tres horas hablaste, tres. Y yo haciéndote una tarta como una pelotuda para que vos después me digas ´Ay, que rica tarta´”, comenzó Regidor indignada con el joven. Al escucharla, Nicolás intentó defenderse y le comentó: “Si después nos íbamos a hacer un baño de inmersión y no quisiste”.

En ese momento, Florencia Regidor explotó y apuntó contra Nicolás Grosman y Coti Romero: “Obvio que no, después de ver eso no quiero nada con vos. ¿Y ahora se fue y qué vas a hacer? No se me va a ir el enojo”.

Qué más le dijo Florencia Regidor a Nicolás Grosman tras su charla con Coti Romero

Sin tomarse el tema en serio, Grosman agregó entre risas: “O sea, ¿estás enojada permanentemente para siempre? Como si fuese un botón de activar”, a lo que ella respondió: “Estoy enojada por otra cosa, no solo por eso. Posta, se fue y se te va a bajar la pija”..

Tratando de darle explicaciones a Florencia Regidor, Nicolás Grosman reveló: “No digas pelotudeces, por favor. Hablé normal como lo hice con todos. Le conté la historia de cuando entré acá”. Sin embargo, esto no calmó a la hermanita que continuó criticando a Coti Romero: “Ella se reía y me miraba a mí. Pensá un poquito. Sabés que me va a molestar. Todas las personas se dieron cuenta de que ella quería meterse entre nosotros dos”.

J.C.C