Nicolás Tagliafico se casa con Caro Calvagni

A una semana de consagrarse campeón de América con la Selección, Nicolás Tagliafico celebra su compromiso con Caro Calvagni.

“¡Dijo que sí! Te elijo hoy y por el resto de mi vida. Te amo mucho”, escribió el lateral del Ajax de Holanda junto a unas postales de la pedida de mano durante sus vacaciones en las Islas Maldivas; al igual que su joven novia que celebró su compromiso por esta vía también. “¡Sí quiero para siempre! El momento más mágico que viví en mi vida, tal cual como me lo imaginé en mis sueños. No puedo explicar la felicidad que siento. Te amo con todo mi corazón, sos lo mejor que me pasó en la vida”, escribió.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni están en pareja desde hace seis años y viven juntos en Amsterdam, donde residen desde 2017. Ella es jugadora de hockey, deporte que dejó por amor para acompañar a quien hoy es su futuro esposo.

Nicolás Tagliafico, de Rafael Calzada al mundo

El jugador de 28 años debutó profesionalmente en Banfield, quien lo cedió al Murcia de España antes de llegar a Independiente de Avellaneda, donde se convirtió en una figura y llamó la atención del mundo.

Tras tres años en el club argentino, el Ajax holandés lo compró por más de seis millones de dólares. A su éxito profesional se sumó la convocatoria para ser parte de la Selección, a la que representa con orgullo y destacadas actuaciones hasta el día de hoy y será, sin lugar a dudas, una de las piezas claves para el Mundial de Qatar 2022.

Con una carrera ascendente y sin techo, Nicolás Tagliafico disfruta de un presente inmejorable al que se suma su compromiso con Caro Calvagni tras seis años de amor.