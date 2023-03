En el 2019 Nicole Kidman hizo una impactante revelación sobre el uso desmedido del botox, lo estaba dejando y estaba sonriendo poco a poco.

A las personas que llevan años con estos tratamientos no es fácil alejarse de un día para el otro. Fue tan fuerte el impulso de verse bien, que se hablaba más de sus incursiones en el quirófano que sus espléndidas actuaciones.

Nicole Kidman con sus hijos.

Leo Cerrud, especialista en medicina Estética y Nutrición comentó sobre el caso Kidman: “Fue tal su fama de retocada que la actriz llegó incluso a convertirse en un injusto ícono del antibótox, cuando en realidad lo único que ella busca era la perfección absoluta de una delgada muñeca”.

Nicole Kidman en la premiación de los Oscars 2023

En la premiación de los Oscars 2023, Nicole Kidman apareció con un color de piel resplandeciente, sin ninguna mancha, con un cutis perfecto. La respuesta del doctor Cerrud, es que la clave de ese color de tez se debe a una concienzuda foto protección. Recordemos que Nicole viene de Australia, el país de mayor tasa de cáncer de piel, por ese motivo la actriz debe cuidarse de los rayos ultravioletas. También puede ser que la actriz este usando tratamientos despigmentantes, bioestimulantes y antioxidantes que aseguran una prístina calidad de piel.

Kidman aprendió de los errores, hoy es una actriz que encontró el equilibrio estético, laboral y personal. Hoy se habla de sus trabajos en televisión y en cine. En la serie dramática “Big Little Lies”, Kidman encontró su rumbo, volvió a descubrir su esencia, a esa joven que apareció en la pantalla grande en los años 80, 90 y en el 2002 se hizo merecidamente ganadora de un Oscar.

Supo ser una de las mujeres más bellas de Hollywood pero su “adicción” al botox y a los retoques faciales la transformaron, como dicen sus compañeros de trabajo, en “Una verdadera máscara inanimada, casi un glaciar, que no transmite más que algo frío”.

Nicole Kidman (52),quien pocos saben que nació en la isla Oahu, de Hawaii , donde se encontraban ocasionalmente sus padres australianos, se presentó en el Festival de Cine de Toronto con su filme “The Goldfinch” y sorprendió a todos con sus recuperadas facciones.

La actriz hizo una fuerte revelación.

“¡Dejé el botox y volví a sonreír! Ahora puedo mover mi cara de nuevo. ¡Ya no quiero más cirugías y me liberé por completo del botox para, por fin, poder mover mi cara nuevamente! Hoy soy natural pero sí me cuido mucho. Uso permanentemente en mi rostro protector solar y no fumo para mantener lo más sana posible mi piel”, confió la actriz enfundada en un vestido Chanel que acompañó con blazer satinado, botinetas de raso y joyas de Wendy Yue.