Nicole Neumann adelanta el jean que más se usará este 2023, con un mensaje oculto para su novio

Nicole Neumann está en Europa disfrutando junto a su familia y, desde las calles de España, marca tendencia con todos sus outfits, que comparte con frecuencia en su Instagram.

Recientemente, la modelo mostró en sus stories un pantalón muy trendy, de un color desgastado y con bordados del famoso ratón Mickey Mouse. Por abajo del bolsillo, estaba la cara del personaje, mientras que, sobre la pierna, el jean tenía un aplique de una “M”, haciendo referencia al nombre del ratón de Disney.

Nicole se percató del aplique y aprovechó para comentar en un tono humorístico: “¿M de Manu… o Mickey?”, escribió en su historia.

El curioso aplique en el pantalón de Nicole Neumann.

El jean que Nicole lució se trata de un corte de pantalón llamado Boyfriend, que ya viene siendo furor desde hace algunas temporadas, y aún más este 2023.

El jean Boyfriend se caracteriza por tener un corte holgado, un poco masculino (de ahí su nombre, novio en inglés). Tienen una cintura media, de corte ancho y recto, haciéndolos ideales para días relajados y casuales.

El modelo de jean que será furor esta temporada.

Indiana Cubero, la gran ausente de las vacaciones familiares de Nicole Neumann

Nicole Neumann se reunió con sus hijas Sienna y Allegra Cubero, luego de su compromiso con Manu Urcera, para viajar a Europa por unos días. Sin embargo, sorprendió la ausencia de la mayor de las hijas que comparte con Fabián Cubero, Indiana.

Mucho se ha especulado sobre por qué la hija de Nicole no quiso viajar, con muchos rumores rondando sobre un posible distanciamiento con su madre.

Débora D’Amato reveló en A La Tarde cómo es la relación actual entre Indiana y Neumann. “Existen sí, algunas diferencias con su mamá”, comenzó explicando la panelista.

Nicole Neumann con Sienna y Allegra Cubero.

“Como sucede en muchas familias donde están los padres separados, alguno de los hijos decide irse a vivir con uno de ellos. Pero corrió el rumor de que Nicole se habría negado a firmar la autorización para que Indiana viaje a Punta Cana con su papá”, continuó D’Amato, haciendo alusión a las vacaciones que Fabián Cubero está disfrutando con Mica Viciconte y su hijo Luca.

“Voy a decir que no es que Nicole no firmó la autorización, sino que llamó a su hija para invitarla a viajar a España para limar asperezas. Pero Indiana le dijo ‘mamá, las diferencias no se arreglan con viajes’”, concluyó, dejando muy en claro que la relación entre madre e hija no está en su mejor momento.

