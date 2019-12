El duro enfrentamiento entre Nicole Neumann y Ángel de Brito

Nicole Neumann (39) y Ángel de Brito (43) estuvieron más picantes que nunca en el programa que conduce Marcelo Tinelli (59). Así es, entre idas y vueltas, los jurados del Super Bailando se mostraron muy en desacuerdo respecto y no hubo intento de paz.

"Me pasa que Ángel últimamente esta con un nivel de agresión un poco fuerte y yo, como dice Charles Bukowski, no tengo tiempo para cosas que no tienen alma. Eso es todo lo que tengo para decir", contestó Nicole contundente.

Por su parte, el reconocido periodista expresó al respecto: "Qué te puedo decir después de esto, no puedo decir mucho". Luego que la rubia interrumpió: "¿Sabés quién es?", y el conductor de LAM remató: "No, me podés contar". "Ah no, porque te reís y me tildabas de tonta porque no me salen los números", argumentó la panelista de Nosotros a la Mañana.

El enfrentamiento en la pista continuó y De Brito agregó: "Te hice un chiste que le salía mejor a Pampita, no tenés humor Nicole"."¿Fue un chiste?, porque no se nota en tu cara aveces", dijo Neumann y él prosiguió: "Tu cara si, tenes cara de humorista". "Sí, viste, sonrío bastante más que vos", expresó la blonda.

Tinelli, asombrado manifestó: "Hay algo ahí", por lo que comunicador explicó: "Está enojada porque en su programa me preguntaron a quién elegía como jurado y elegí a otra persona, a Pampita". "No no, esto viene de mucho antes que Ángel empezó con este nivel de agresión. Tuvimos una discusión de algo personal y se supone que teníamos cierta amistad", finalizó Nicole.