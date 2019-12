Ángel de Brito usó a Pampita para provocar a Nicole Neumann

La polémica entre Nicole Neumann y Ángel de Brito sigue latente y, después de algunos pases de factura, el periodista apeló a la ironía para atacar a la rubia.

Mediante su cuenta de Twitter el conductor de Los ángeles de la mañana compartió una provocadora foto de los inicios de Pampita tomando un ¿pedazo de carne? A la publicación le agregó un emoji de fuego y sonrisa.

Teniendo en cuenta que lo que toma la morocha es carne animal, esta imagen podría ser una directa provocación hacia "Nikita" quien es vegana declarada y repudia el consumo.

🔥😉 pic.twitter.com/1dOlIq2gJO — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 6, 2019

La guerra entre Nicole y De Brito comenzó cuando el jurado del Bailando cuestionó su rol de letrado suplente en el show. Además, aseguró que prefiere a Carolina como profesional y la rubia lo trató de "panqueque". "Hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, sobre todo cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto", dijo la ex de Cubero sobre este cruce.

"Si yo hablara tendrían que cerrar tanto el de atrás. Pero jamás lo haría porque tengo humanidad. Hoy por hoy olvidé y pasé esas cosas que pasaron porque sé perdonar porque es mi familia. Como no lo hice en su momento no lo haría", agregó ella.