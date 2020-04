Fede Bal apoyó a Nicole Neumann sobre sus dichos sobre el veganismo

“Hay estudios científicos, y no realizados por especialistas veganos, que dicen que el consumir carne genera un alto porcentaje en la tendencia al cáncer de colon, por ejemplo”, afirmó Nicole Neumann en Nosotros a la mañana, desatando un nuevo debate sobre el consumo de la carne que había comenzado con sus declaraciones a CARAS la semana pasada.

"Yo lo que creo es que cada madre o padre debe ir al pediatra y preguntarle. Porque capaz alguien ve la tele y cree que alguno de nosotros es influyente y lo toma como tal. Consulten a su médico y en base a eso cada uno ejerce. Si no de ambas partes me parece irresponsable”, cuestionó el Pollo Álvarez, conductor del ciclo.

Pese a esto, y en medio de este contexto, las palabras de la top hicieron mella en Fede Bal, quien actualmente batalla contra el cáncer intestinal

A través de Twitter, el actor se refirió al tema y salió a apoyar a Nicole: "En esta declaración la banco, eh. Ojo. Vengo viendo y leyendo mucho del tema, y no está tan equivocada", aseguró.

Tras la declaraciones de Bal y en un nuevo móvel para el ciclo de El Trece, Neumann profundizó: "No sé por que lo toman como algo agresivo, es muy raro lo que genera esto, yo te brindo esta información, cada uno es dueño de hacer lo que quiera",comenzó la top en referencia al revuelo que habían causado sus declaraciones. "Leí esto de Fede y el tema del cáncer relacionado con la carne no es algo que me estoy inventando yo, hay estudios que lo avalan", cerró.

Vale recordar que días atrás, Carmen Barbieri, mamá de Fede, le reveló a CARAS que el actor está actualmente realizando una dieta especial por recomendación de los médicos: "Se hizo vegano y bajó 7 kilos", confirmó la actriz sobre cómo esta nueva alimentación está ayudando al tratamiento de su hijo.