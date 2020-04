Carmen Barbieri sobre la salud de Fede Bal: "Le rezo todos los días a la Virgen"

Son momentos duros para Carmen Barbieri y su hijo, Fede Bal, quien se encuentra en pleno tratamiento para vencer al cáncer de intestinos que padece, todo esto en medio de la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional en plena pandemia por el avance del Coronavirus. Pero ellos, en especial el actor se encuentran más fuertes que nunca para enfrentar la enfermedad.

A dos semanas de que haber comenzado el tratamiento de rayos y quimioterapia en el Instituto Flemig, en el barrio de Colegiales, Fede sigue adelante con un gran valor, y para saber cómo estaba el querido joven, Caras Digital se comunicó con la actriz quien en diálogo exclusivo habló del tema: "Se cumplieron dos semanas este miércoles de rayos y quimio. En total son 6 semanas con pastillas de lunes a viernes. El tratamiento consta 10 minutos de rayos, y pastillas", comenzó relatando.

Sin quebrarse, como una leona, como Fede la llama a su madre, Carmen siguió: "La verdad que el tratamiento lo cansa mucho, lo tira en la cama, duerme tres horas y mientras Sofía, que es un angel de mujer, es un ser maravilloso, le hace la comida, también sé que le da dolores de cabeza pero todos me dicen que es normal. El esta con mucha fe y fuerza y así me siento yo también. Si bien a mi se me vino el mundo abajo cuando mi hijo me dijo 'tengo cáncer' soy una roca para él".

Además contó el especial envío de ollas que le hizo: "Le mandé cosas de acero quirúrgico porque no puede comer en ollas de teflón, los médicos nos explicaron que no hay que cocinar en teflón porque hay partículas que se desprenden y van al cuerpo y hacen mal. Yo tenia comprado ollas y cubiertos de plata de la mamá de Santiago. Con respecto a su traslado al Felming está yendo solo porque no quiere que Sofía vaya porque le da miedo que se contagie. Suponemos que en la tercera semana se va a debilitar, va a ser muy dura. Con respecto a su estado general como se hizo vegano por pedido de los médicos bajó 7 kilos. Y si bien como dije va solo al tratamiento a veces lleva a Sofi van los dos con barbijo y la deja en la casa de los padres o ella lo espera en el auto".

"Ahora sólo espero que termine la cuarentena para poder abrazar a mi hijo porque sólo nos vemos mediante un vidrio como le conté en llamados anteriores. Por suerte Fede no perdió el pelo quizás no lo pierda. Los médicos son muy cuidadosos y lo hacen pasar por otro lado para que no vea a otros enfermos porque lo importante es que no se deprima. Tengo una tristeza muy grande. L están dando con artillería pesada. Rezo todo el tiempo, todos los días a la virgen, mi prima, mi familia, todos rezan para que el tumor se reduzca, desaparezca o lo puedan operar. Santiago no murió de cáncer murió por Epoc y por una salud muiy deteriorada, venció 18 batallas contra el cáncer y sé que mi hijo va a sanar, va a estar bien, sé que va a vencer y claro que vamos a estar bien, trabajar juntos y hacer todo lo que hacíamos antes", finalizó esperanzada como todos los argentinos que a diario rezan por la salud del querido Fede.

¡Fuerza! ¡Si se puede!