La polémica en torno a la presencia de Arturo, el perro rescatado que forma parte de "Gran Hermano", tiene a todos en vilo y ahora, Nicole Neumann, se sumó a las críticas sobre la presencia del perrito en el reality.

La asociación Huellitas Perdidas, responsable de la adopción de Arturo, ha expresado su preocupación por el bienestar del perro dentro de la casa del reality show. Ante esta situación, Nicole Neumann, quien es conocida por su activismo en favor de los animales, fue consultada sobre el tema.

"No sé mucho porque no lo veo. Leí algo en redes de lo que está pasando. Pero calculo, por lo poco que vi y leí, sin ver nada, que si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el perrito no está en las condiciones debidas, así claramente debe ser. Con lo cual, claramente deberían devolverlo", expresó Neumann al respecto.

La preocupación por Arturo, el perrito de “Gran Hermano”

La preocupación de la asociación Huellitas Perdidas se basa en el aumento de tensión y hostilidad entre los participantes del programa, lo que podría representar un ambiente nocivo para el bienestar emocional y físico de Arturo.

A través de un comunicado, la organización solicitó la liberación del perro y expresó su descontento con la producción de "Gran Hermano" por no atender su petición. "Creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, desde que lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos", señalaron en el comunicado.

Sin embargo, la producción del programa ha rechazado la solicitud de la asociación, lo que ha generado aún más controversia. Ante esta situación, Huellitas Perdidas ha anunciado que emprenderá acciones legales para garantizar el bienestar de Arturo.

