Furia Scaglione protagonizó un tenso momento este domingo 5 de mayo al acusar a la producción de meter a participantes para desestabilizarla y gritarle a Mauro D´Alessio con denunciarlo al salir de la casa más famosa del país.

Ahora, el canal de difusión de "ElEjércitodeLAM" compartió un polémico mensaje que le mandó uno de sus seguidores acusando a la producción del reality más visto de Argentina de evitar ciertos invitados para proteger a Juliana.

"Ángel me cuentan que ayer estaba Romina, Licha y Rosi esperando entrar para hablar del tema Furia y su pelea violenta", comentó el usuario en el mensaje que compartió el equipo del ciclo de América TV.

El mensaje que compartió el canal de difusión de LAM.

Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos de Gran Hermano fue lo siguiente: "Pero como la producción sabía que Rosi y Licha son anti Furia Scaglione mágicamente no salieron al aire".

Qué dijo Furia Scaglione en la última gala de eliminación de Gran Hermano

“Gracias a la producción entraron jugadores que nos quieren sacar. Obviamente que lo detecto y no soy ninguna estúpida. Muchos de mis compañeros hasta el momento vienen cuidando a muchos jugadores nuevos, de los cuales yo también me puse uno bajo el ala. Agradezco a la vida haberme abierto los ojos y las canciones que me ponen”, expresó al aire Juliana mientras hablaba con Santiago del Moro.

Además, Furia Scaglione aprovechó el momento para apuntar contra su expareja: “Toda la gente que vio que yo realmente sé querer, y creo que Mauro llegó a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien. Y también pueden ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca porque no quiero perder mi juego. Es un excelente jugador, lo voy a decir. La realidad que es un barrilete hijo de re mil...”.

J.C.C