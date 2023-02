Nicole Neumann, recién llegada de Europa con dos de sus hijas y en medio de la organización de su casamiento con Manu Urcera, está envuelta en una polémica discusión con su hija mayor, Indiana, y continúa en malos términos con Fabián Cubero. En conversación con Socios del Espectáculo, la modelo contó cómo y dónde conoció a Luca Cubero, hijo de su ex y Mica Viciconte.

"Lo conocí en un acto del colegio de mis hijas", respondió Neumann muy tajante. Y es que Nicole y Fabián Cubero están a punto de cumplir 6 años de separados, pero aun no lograr asentar las paces en su relación como padres de 3 adolescentes en común. Incluso, la modelo no tolera ver a Mica Viciconte teniendo contacto con sus hijas.

Intentando entablar una conversación con Nicole, el note expresó que "A veces los bebés terminan por reunir a la familia", a lo que Neumann respondió que "Que no se la cruzó a Mica Viciconte en el evento escolar" y que no sostuvo a Luca Cubero en brazos. Como era de esperarse, la modelo evitó hablar de los conflictos que tiene con Indiana Cubero, su hija mayor que decidió no irse de vacaciones con ella a Europa.

Nicole Neumann en Europa con Allegra y Sienna Cubero, sin Indiana Cubero

A su vez, Nicole Neumann dio detalles de su boda y explicó que solo invitará a "A la gente más íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía y que me acompaña", luego de que el periodista de Socios del Espectáculo le preguntara si invitaría a Viciconte y Fabián Cubero.

Fabián Cubero acompañó a su hija Indiana a rendir una materia

Fabián Cubero acompañó a su hija mayor, Indiana, a presentarse a las mesas de exámenes de febrero por una materia pendiente y llamó la atención la ausencia de Nicole Neumann. La modelo regresó de su viaje a Europa, con Sienna y Allegra, pero al parece aun no se reunió con Indiana.

"Haciendo el aguante. ¡Vamos que podés!" escribió Fabián Cubero, junto a unos emojis de fuerza, en la puerta del colegio de Indiana mientras la joven rendía su materia. Horas más tardes, con Indiana en el auto y una sonrisa de oreja a oreja, el ex futbolista informó que su hija logró aprobar. "Arrancando el año sin deudas", expresó Fabián.

