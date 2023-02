La adolescente Indiana Cubero se encuentra distancia da de su madre Nicole Neumann, desde el mes de diciembre que la hija de Fabián Cubero se encuentra viviendo con él, su pareja Mica Viciconte y su hermano Luca Cubero. Pasaron Navidad, Año nuevo juntos y la rubia tuvo sus vacaciones en la feliz con su familia paterna.

Nicole e Indiana no tienen relación desde mediados de diciembre, y tampoco se sumó al viaje que hicieron a España junto a Manu Urcera y sus hermanas Allegra y Sienna Cubero. Ahora bien, esta nueva convivencia junto a su papá y su pareja, con quien están afianzando un buen vínculo juntas compartiendo actividades juntas, como el de ir hacer compras juntas junto al pequeño Luca: "Me acompañan a averiguar cositas que necesito", compartió la panelista en sus historias junto a una foto de la adolescente y su hermanito.

Indiana y Luca Cubero de paseo

Cena de San Valentín de Mica Viciconte, Fabian Cubero junto a Indiana y Luca Cubero

En la noche de San Valentín, la rubia adolescente compartio la cena de los enamorados junto a su hermanito Luca, El Poroto y Mica.

Conflicto madre e hija

Algunos rumores de este cambio de hogar y distanciamiento de con su madre, son porque Nicole es muy controladora y porque la adolescente no se llevaría bien con el futuro esposo de la modelo Manu Urcera. Lo cierto es que la mdoelo rompió el silencio y salio a desmentir todo dicho de rumor.

Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero

"No tengo nada que decir, se han dicho un montón de cosas. Ninguna cierta, así que ni eco me hago como verán. Se dicen muchos delirios que nada, yo ya me divierto la verdad. Saben que desde hace mucho vengo resguardando la intimidad de mis hijas y de todos", dijo.

Antes de finalizar, agregó: "no estoy para la guerra ni para nada. Todo lo hago para sumar, desde la buena onda. Jamás le complicaría la vida a ninguna situación a mis hijas. Para nada, por eso te digo se dicen muchas mentiras y muchas cosas. Por ahí hay manos negras atrás, la verdad que no lo sé".

J.M