Nicole Neumann criticó la comida que Pampita eligió para su casamiento

Desde que se conoció que Pampita se casará con Roberto García Moritán, su pareja desde hace unos meses, las criticas se hicieron sentir por todos lados. Nicole Neumann, enemiga de la top en las pasarelas, fue una de las principales detractoras.

En esta oportunidad, la panelista de Nosotros a la mañana, habló sobre el casamiento de la conductora de Pampita Online y le criticó el menú elegido para la ocasión.

Vale destacar que Pampita y Moritán optaron por un menú realizado por los chef de La Mar, el restaurante del cuál el empresario es dueño, por eso, en la recepción habrá platos típcos del lugar: ceviche, tiraditos y sushi. "¿Y el que tiene alergia al pescado?", lanzó Nicole dando su visto negativo al menú.

"Después de plato principal, atención, cordero con verduras asadas", reveló Tomás Dente. En ese momento, Neumann fue más precisa con su crítica:"No, no, malísimo. No me gustó. Cordero es bebito", disparó. "Por un cordero me hice vegetariana, porque la mamá lloraba buscándolo por todos lados", agregó la modelo.